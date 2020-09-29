Дышать полной грудью: Кто первый из стивидоров освободит Приморье от угольной пыли?

Минтранс России сообщил, что в ближайший месяц направит в правительство страны проект закона о запрете открытой перевалки угля в портах Дальнего Востока. Однако данное известие не удивило тех, кто в курсе событий, которые разворачиваются в последнее время вокруг угольных портов ДФО.

Не один год идут разговоры о том, что на законодательном уровне нужно определить, что такое закрытая перевалка и как государство может закрыть деятельность стивидоров, если те нарушат закон. И только сейчас стали видны какие-то подвижки в эту сторону.

Как сообщают федеральные СМИ, Министерство транспорта уже разработало и отправило на регистрацию в Министерство юстиции приказ, в котором прописывается определение термину «закрытая перевалка» угля и совсем скоро мы узнаем, кто из компаний прекратит свою деятельность.

Как было раньше

Еще три года назад, в 2017 году в Приморье очень остро стал вопрос про угольную пыль в портах Дальнего Востока – увеличился экспорт. Люди стали активно жаловаться на черную пыль, которая оседала у них на окнах и машинах в разные инстанции. А чуть позднее эта проблема легла на стол Владимиру Путину. Только после этого были приняты первые конкретные меры по обеспечению нормальной экологической ситуации для граждан.

Большая часть компаний приняло поручение президента и приступила к реализации действий. В портах, переваливающих уголь, сразу появились ветрозащитные установки, которые не давали разлетаться пыли. Также были установлены пушки и генераторы снега, которые давали осесть угольной пыли. Однако на практике все это оказалось только началом большого пути. Ведь полностью освободить ту же Находку от пыли может лишь полноценный переход на полностью закрытую перевалку. А тот, кто этого не сделает, того ждут санкции и проблемы с бизнесом.

«Принять к исполнению»

В мае 2019 года Находку с рабочим визитом посетил глава Приморского края Олег Кожемяко, в ходе которого пообщался с представителем стивидорных компаний, которые переваливают уголь. Он напомнил им, что к концу 2020 года, все, кто хочет продолжить заниматься данной деятельностью должны провести необходимые процедуры и перевести перегрузку угля в закрытый вид. Все это является поручением президента и должно быть принято беспрекословно.

«За полгода вы должны показать результат, который увидят люди и соответствующие контрольные структуры. Работа стивидорных компаний по перевалке угля, не выполнивших поручение президента в 2020 году, будет остановлена. Открытой перевалки угля в городе не будет», – сказал во время визита глава Приморского края.

Позднее, в октябре, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин провел видеоконференцию со стивидорами Приморья, в которой заявил, что закрытая перевалка – это стандарт.

«Переход на закрытую перевалку - это стандарт. И его надо принять к исполнению».

Кто раньше?

Сейчас на территории Находкинского городского округа размещается 12 стивидоров, которые в той или иной мере занимается перегрузкой угля. И только три из них больше остальных готовы к переходу на полностью закрытую перевалку угля в Приморском крае. Этими компаниями стали АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля, АО «НМТП» и АО «Терминал Астафьева». Терминалы двух последних компаний расположены в промзоне Находки.

Так, в компании «Восточный Порт» применяются крытые вагоноразмораживатели и вагоноопрокидыватели, а также крытые конвейеры, пересыпные станции и пылеулавливающие системы. Также «Восточный Порт» оснащен судопогрузочными машинами.

Активная фаза строительства системы сооружений по очистке и комплекса закрытой перевалки ведется в «НМТП». Здесь же будет установлена современная система очистных сооружений и вагоноопрокидыватели и конвейерные ленты.

Но из них, больше всего к стандарту закрытой перевалки готов «Терминал Астафьева». Компания уже установила конвейер закрытого типа, который не дает углю контактировать с внешней средой во время его перемещения по территории. Также «Терминал Астафьева» уже выполнил монтаж крытого купола над территорией дробильно-сортировочного комплекса. А во время погрузки угля в трюм судна компания использует телескопическую погрузочную машину. На данный момент на предприятии используется порядка 20 единиц пылеподавляющих установок. По всему периметру комплекса установлены пылезащитные экраны, высота которых достигает от 21 до 25 метров – это рекордная высота таких установок среди всех портов Находки.

Весной этого года «Терминал Астафьева» начал установку защитного навеса над зоной выгрузки угля. Он изготавливается совместно с мировыми лидерами по строительству промышленных объектов. Специалисты используют опыт Японских и Корейских портов, а инженеры из Германии создали проект навеса, который произвела испанская компания Gaptek. В данные дни уже подходит к концу строительство первой из 12-ти капителей. И все это – только первый этап.

Вторым этапом на закрытую перевалку угля станет установка крытого навеса над всей территорией предприятия.

Напомним, что Олег Кожемяко постоянно посещает предприятие «Терминал Астафьева» во время своих рабочих поездок в Находку. Можно сказать, что губернатор лично контролирует как ведутся работы на данном объекте. Вероятней всего, что бесценный опыт компании будет рекомендован другим предприятиям как пример для закрытой перевалки угля в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.