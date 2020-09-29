Дороги Приморья становятся надёжнее

АО «Примавтодор» обновляет парк техники благодаря субсидиям из краевого бюджета

Этой осенью к работам по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог, выполняемым АО «Примавтодор», добавился дополнительный объем. До конца года необходимо привести в нормативное состояние участки автотрасс, поврежденные во время недавних тайфунов.

О том, как ведется эта работа, а также о текущем состоянии и перспективах развития главного автодорожного предприятия края журналистам рассказал генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей ШИРШОВ.

- Справились ли дорожники Приморья с последствиями тайфунов, обрушившихся на регион в начале сентября? Где сейчас ведутся ремонтные работы?

- По состоянию на сегодняшний день мы восстановили проезд по всем направлениям, либо обустроили временный проезд. Суммарно было разрушено около 35 км дорожного полотна – это 50 участков на 130 автомобильных дорогах. Больше остальных пострадали Хасанский район, Уссурийский городской округ, а также Пограничный, Ханкайский и частично Октябрьский муниципальные округа. В Чугуевском и Ольгинском районах также имелись разрушения. Было разрушено 12 водопропускных труб, четыре объезда. Пострадало, но не разрушено четыре моста.

К настоящему времени проезд по всем пострадавшим участкам восстановлен. До конца года планируем восстановить эти участки до нормативного состояния. Что касается разрушенных водопропускных труб, то по ряду из них рассматриваем варианты увеличения диаметра труб или их количества. Поврежденный мост к селу Пшеницыно в Чугуевском районе, где вода подмыла одну из береговых опор, открыт для движения по одной полосе. Также в настоящее время обустроен объезд данного участка.

Что касается последствий тайфуна в Приморье, то по состоянию на момент подготовки материала, дорожники восстановили проезд по всем направлениям. Суммарно было разрушено около 35 км дорожного полотна – это 50 участков на 130 автомобильных дорогах.



- Какие участки дорог в крае самые проблемные? Какие задачи стоят перед дорожниками?

- Как я уже говорил, в настоящее время мы доводим пострадавшие от тайфунов дороги до нормативных параметров: отсыпаем, грейдируем, восстанавливаем профиль. В ближайшее время приступим к монтажу новых водопропускных труб. Разрушенные проезды однозначно надо переустраивать. Рассчитываем завершить все работы к 20 декабря.

Часть работ в Ханкайском округе перенесем на 2021 год. Губернатор Олег КОЖЕМЯКО был на месте, оценил объем работ и дал поручение подготовить технические решения, предусматривающие устройство дополнительных водопропускных труб на отдельных участках. Необходимо также будет отсыпать земполотно, поскольку разрушенный участок дороги находится в низине. Аналогичное поручение губернатор дал по дороге на Гвоздево в Хасанском районе.

- Как вы оцениваете ход работ на участке автодороги между Большим Камнем и ЗАТО Фокино?

- На данном участке работает ООО «Трансстроймеханизация». Считаю, что работы там ведутся хорошо и качественно. Где-то меняется основание дороги, производится выборка пучин. Далее предусмотрена укладка трех слоев асфальта – такая дорога разрушаться не будет. И, несмотря на продолжающееся строительство новой дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный» с цементно-бетонным покрытием, участок которой от ИРЗ «Приморье» до Царевки будет сдан в конце 2021 года, имеющаяся трасса также приводится к параметрам, которые позволят избежать разрушения дорожного покрытия вследствие движения большегрузов.

- Как Вы оцениваете работу филиалов АО «Примавтодор»?

- В целом хорошо, хотя, наверное, могли бы работать еще лучше. У нас ведется постоянная аналитика по выполнению планов, производительности труда, расходу ресурсов и экономическим показателям по каждому филиалу. Сравнивая показатели, подгоняем отстающих и мотивируем тех, кто показывает лучшие результаты. Добавлю, что на протяжении ряда лет производственная база «Примавтодора» ухудшалась, но благодаря губернатору Олегу Кожемяко эта ситуация начала меняться. Предприятию оказывается очень серьезная помощь в виде бюджетных инвестиций, которая дает нам возможность закупать новую технику и вести работу более эффективно для достижения целей государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Какие работы выполнены «Примавтодором» в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги»?

- АО «Примавтодор» участвует в нацпроекте БКАД по трем направлениям. Первое – это 134-136 км дороги «Осиновка – Рудная Пристань». Работы на данном участке выполнены на 85%: сама дорога сделана, завершается устройство водопропускной трубы и пешеходных тротуаров в селе Варфоломеевка Яковлевского района. Срок окончания работ по контракту – 1 ноября, но, думаю, мы завершим их с опережением.

Второй объект – это три участка автомобильной дороги «Раздольное-Хасан» общей протяженностью 7,5 км. Несмотря на то, что в начале месяца нам пришлось все силы направить на ликвидацию последствий тайфуна, работы по данному объекту «Примавтодор» также завершит до 1 ноября. Третий участок находится в районе поселка Врангель – порядка 5,5 км; срок сдачи тот же – 1 ноября.

- Каким образом осуществляется контроль качества проводимых работ? Каков гарантийный срок на работы, выполненные в рамках нацпроекта БКАД?

- Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» предъявляет очень высокие требования к исполнителям работ. В целях контроля качества работ постоянно ведется мониторинг техническими специалистами КГКУ «Примуправтодор», которые современным оборудованием измеряют уплотнение асфальта, водонасыщение, продольную и поперечную ровность. Повышенные требования к качеству работ введены с начала действия нацпроекта БКАД. И мы поняли, что для того, чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо закупать новую технику, серьезно обновлять парк.

Гарантийный срок на работы, выполненные по нацпроекту БКАД, составляет шесть лет. Если в течение этого срока по какой-то причине возникают просадки, разрушения асфальтобетона, размывы обочин, то исполнитель работ обязан восстановить поврежденный участок за свой счет. Однако такой вариант маловероятен, поскольку качество работ контролируется с самого начала через лабораторию заказчика.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Дороги нередко разрушаются вследствие движения по ним большегрузов. Как решается эта проблема?

- Здесь необходим комплексный подход. Во-первых, нужно переустраивать дороги, спроектированные и построенные в 1960-1970-х годах и не рассчитанные на современные весовые нагрузки. Второе направление – установка постов весового контроля: в следующем году в Приморье планируется установка 12 автоматизированных постов весогабаритного контроля, способных считывать номер автомобиля и определять его массу на ходу. При отсутствии разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов владельца транспортного средства будут штрафовать, а собранные средства пойдут на восстановление дорожного полотна. Задача – добиться того, чтобы все владельцы грузового транспорта соблюдали установленные ограничения по нагрузке на ось.

На фото: Алексей Ширшов:«Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» предъявляет очень высокие требования к исполнителям работ».

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







