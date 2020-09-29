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"Золотой Рог" на десерт
Разработанные приморскими учеными препараты и БАДы укрепляют и поддерживают здоровье
Природные богатства, которыми славится Приморский край, при грамотном научном подходе, могут самым позитивным образом влиять на здоровье человека. Женьшень, чага, трепанг, морские ежи, водоросли и другие уникальные представители флоры и фауны активно изучаются и используются учеными Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова (ТИБОХ ДВО РАН). Сотрудники института более 50 лет работают над выявлением природных соединений с необычной химической структурой и высокой биологической активностью.
Результаты исследований используются для создания новых лекарств, биологически активных добавок к пище и полезных продуктов питания. Препараты, выпущенные с использованием активных субстанций, полученных на опытном производстве института, благоприятно влияют на человеческий организм. Подробнее - в газете «Золотой Рог».
Вкусно и полезно
Ученые ДВО РАН активно работают над созданием полезных биологически активные добавок (БАД) и функциональных продуктов питания.
Например, в производство был запущен БАД Фуколам, являющийся полисахаридом из морских водорослей. Помимо того, что, благодаря своим уникальным качествам, эта биодобавка способствует поддержанию оптимального уровня холестерина, она также нормализует состав крови, поддерживает иммунную систему, оказывает содействие организму в борьбе с симптомами атеросклероза.
К функциональным продуктам питания, произведенным на базе ТИБОХ, относится медовая композиция с экстрактом морского ежа «Золотой Рог», содержащая богатый набор биологически активных веществ. Как рассказали производители, благодаря компонентам «Золотого Рога» функциональное состояние центральной нервной системы человека значительно улучшается.
Еще один функциональный продукт - сироп «Марилайф», в его состав входят морские природные соединения и биологически активные вещества, выделенные из уникальных лекарственных растений Дальнего Востока.
Замечательная разработка ученых - шоколад, замедляющий старение. В знакомый каждому сладкий продукт добавили экстракт лимонника и вытяжку из морских ежей. Такой «коктейль» замедляет процессы старения, оказывая положительное действие на метаболические процессы.
И все-таки к разработкам БАДов и функциональных продуктов специалисты ДВО РАН относятся как к прикладному направлению. Ключевая цель ученых - наладить производство готовых лекарственных форм на Дальнем Востоке.
Бад. Не является лекарственным средством.
Курс - на производство лекарств
В институте есть небольшой таблеточный аппарат, аппарат для изготовления капсул, но для открытия масштабного производства необходимо дооборудование, в том числе ампульная линия, стоимость которой около миллиона долларов.
Ученые надеются, что в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы будет предусмотрено создание в регионе фармпредприятий, которые дадут возможность развернуть выпуск необходимых людям лекарств и биологически активных добавок с приморскими корнями. Потому что крепкая научная основа в виде уникальных разработок и патентов для этого имеется.
Как рассказал директор ТИБОХ ДВО РАН академик Валентин СТОНИК, один из разрешенных к применению лекарственных препаратов в России - Гистохром. Он успешно используется в офтальмологии и кардиологии.
Данный препарат применяется при кровоизлиянии в глаз любого происхождения, его с успехом используют в лечении дистрофических заболеваний сетчатки и роговицы, диабетической ретинопатии, при травмах, ожогах и других заболеваниях глаз.
Что касается кардиологии, Гистохром применяется при тромболитической терапии инфаркта миокарда. Он замедляет формирование очага некроза в течение первых 2-3 суток лечения, оказывая кардиопротекторное действие.
Еще один медицинский препарат, разработанный приморскими учеными, - МАКСАР. Он не так давно зашел на фармакологический рынок. Данное гепатозащитное средство растительного происхождения создано на основе веществ из дерева маакия амурская. Максар обладает гепатопротекторным, желчегонным действием, помогает нормализовать нарушенные функции печени.
Интересный факт: название «Максар» составлено по начальным буквам фамилий его первых исследователей - МАКСИМОВА Олега и САРАТИКОВА Альберта. Способы получения препарата и его состав запатентованы ТИБОХ ДВО РАН.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Досье "Золотого Рога"
Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) — региональное отделение Российской академии наук, которое является развитой территориально-распределенной системой комплексных научных центров, институтов, стационаров и научных станций,заповедников, охватывающей практически всю территорию Дальневосточного федерального округа. Научные центры ДВО РАН находятся во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Благовещенске, Южно-Сахалинске. Отдельные институты работают в Биробиджане, Анадыре.
На фото: В институте есть небольшой таблеточный аппарат, но для открытия масштабного производства, необходимы инвестиции и дооборудование.
Фото автора.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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