Никто не бьется за металл

Имеется множество технологий по извлечению выгоды из строительных отходов, но в Приморье они не используются

Осуществление региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы связано и с решением проблемы строительных отходов, объемы которых постоянно растут и оказывают специфическое антропогенное давление на окружающую среду.

На вопросы, как с ними быть, нам ответил заведующий лабораторией технологий использования вторичных ресурсов Политехнического института ДВФУ, к.х.н. Андрей ТАСКИН:

- Андрей Васильевич, есть такая проблема - куда девать грунт со строительства объекта? Иногда этот вопрос решается довольно эффективно. Например, грунт, который убирался при строительстве автотоннеля в районе фуникулера пошел на отсыпку площадки под пилон Золотого моста и устройство набережной Цесаревича. Но обычно застройщику во Владивостоке приходится ломать голову, куда девать грунт. Особенно, если проект предусматривает строительство нескольких подземных этажей. Какими могут быть решения?

- Варианты есть, но у нас в Приморье этот вопрос в принципе не решен. Каждое предприятие или новостройка решает для себя эту задачу локально. Технологии переработки грунта есть. Они экстенсивны, и нужно иметь большую площадку, чтобы принять его и разделить на фракции по категориям, критериям применимости. Это верхний условно плодородный для нашего края слой, супесь, песок, глина, фракционный камень, скальник. Кстати, скальник тоже надо делить по категориям: твердая порода может перерабатываться в щебень, а мягкая – в песок. Все это понятные технологии, и было бы правильным, если бы такое предприятие по переработке грунта было комплексным.

Применение полученных фракций – это уже другой вопрос, и он касается экономики такого предприятия, на чем оно будет зарабатывать. Если только на приемке грунта и плате за это, то, скорее всего, его существование будет нищенским, и оно быстро исчезнет. Однако это лишь один источник возможных доходов.

Второй источник – если оно перерабатывает грунт в конечный продукт, то может зарабатывать и на нем. Например, раздробили скалу в песок, переработали твердые породы в щебень и продали.

- Вероятно, важен и стабильный большой заказ? Например, на отсыпку территории в акватории моря?

- Да. Если это предприятие работает с таким заказом как некое промежуточное звено.

С каждой категорией грунта на предприятии может быть организована отдельная работа. Плодородный грунт может дорабатываться до сельскохозяйственных критериев - по плодородности, водонасыщению, воздухопроницаемости. Такие технологии известны во всем мире, и в развитых странах их используют. А у нас в России они, может быть, и применяются, но вплоть до Урала этого в принципе нет.

Теоретически отдельные локальные предприятия, производящие монопродукцию из подготовленного сырья, существовать могут. На практике такое производство может осуществиться, но только в крупном городе, где постоянно идет большое строительство, и где есть пункт по приемке этого сырья.

Если же сделать на таком предприятии комплекс, куда стекаются еще и отходы от разрушения объектов, их реконструкции, тогда оно может существовать интереснее.

- В границах Владивостока или его агломерации такое комплексное предприятие может существовать?

- Надо считать экономику. Первая фаза – принятие решения о создании такого предприятия на региональном уровне. И на первом этапе важна поддержка его финансами, отведение площадки. В условиях Владивостока для этого нужно около 15 га. На этой площадке должны быть цикл полной переработки, вплоть до получения стеновых блоков, дорожной плитки и т.д.

Предприятие может отдавать подготовленный грунт на отсыпку территорий или на те же дороги. Так, дорога федерального уровня – это 7 и более слоев дорожной одежды, и каждый из них должен обладать своими свойствами. Допустим, на предприятии готовится скальник определенной прочности и определенных размеров, и его можно возить туда. Но здесь опять надо считать экономику – насколько будет выгодна логистика. Если дорога строится рядом с предприятием, то это выгодно, а если за городом, то стоит ли из Владивостока везти грунты туда. Пожалуй, в самом городе вопросов со сбытом быть не должно: здесь постоянно что-то роется, а что-то засыпается. И это уже больше вопросы организации этого предприятия, его взаимодействия со структурами края и города.

Например, городская архитектура знает, где и какие объекты строятся. Она может выдавать рекомендацию либо распоряжение (как будут выстроены взаимоотношения) по отправке изымаемого грунта на переработку.

Вопросы контроля по вывозу грунта на предприятие, оплаты за его приемку, организации работ, исполнения распоряжения городской архитектуры – в большей степени административные.

- В ходе перепланировок и ремонтных работ возникает строительный мусор, который потом образует несанкционированные свалки. Что с этим можно сделать? Имеет ли этот мусор какую-то ценность, и как ее можно извлечь?

- Этот мусор сегодня, как и грунт, идет куда угодно. В Москве и Санкт - Петербурге зачатки его переработки, скорее всего, есть. Но ближе мне ни одного примера не известно.

- При реновации городских территорий и сносе объектов возникает огромное количество разнородных отходов. В том числе какое-то старое оборудование, мебель, неиспользованные стройматериалы или их остатки...

- Есть множество технологий их переработки. И имеется информация по таким известным комплексам, которые работают в развитых странах Европы. Там строительный мусор, как правило, везется в строго оговоренное место. Сортируется: дерево – в одно место, металл – в другое, бетон – в третье, кирпич – в четвертое, пыль – в пятую сторону. И потом с каждым отходом работают отдельно. Металл - сдается на металлолом. Щебень, как правило, дробится, разделяется на фракции и пускается на вторичную переработку. Дерево - на топливные брикеты, утеплители, строительные материалы или что-то другое в зависимости от его исходного состояния.

То же самое - с бумагой, которая идет в макулатуру. Если она хорошая, то ее хватает еще на 2-3 цикла производства бумаги качеством пониже, а затем - на картон и гофрированный картон. По мере ухудшения качества она, опять же, может использоваться в строительстве.

Что касается остатков стройматериалов, то мы сталкивались с тем, что к нам обращались предприятия, производящие сэндвич-панели. У них остаются обрезки – это металл и утеплители разного вида. Говорят, что жаль выбрасывать, но они сами этими отходами заниматься не будут.

Есть ли технологии по их переработке? Конечно, есть! Отделить металл от утеплителя не сложно. Металл можно измельчить или сбрикетировать и сдать в металлолом, а утеплитель либо по-новому формировать в утепляющие плиты и блоки, либо добавлять в стеновой материал с определенной нишей использования и с улучшенными тепловыми характеристиками. В принципе, с любой категорией отходов можно работать.

- Что сегодня на предприятиях приморской стройиндустрии делают с бракованными изделиями?

- Они либо продаются, либо повторно перерабатываются. Явный брак сегодня не выпускают - собственники предприятий считают деньги.

- При замене бордюров, лестничных маршей, колец, труб, брусчатки, старые изделия из бетона нередко бросаются рядом с установленными новыми или на несанкционированных свалках. На что они еще пригодны, и как из них извлечь выгоду?

- Это изделия из бетона. Безусловно, они пригодны для вторичной переработки. И оборудование для этого понятное – дробильно-сортировочное, но пока с этими отходами не работают.

Все это подсказывает, что предприятие по переработке строительных отходов, скорее всего, должно быть многопродуктовое, и на каждый вид отходов у него должна быть своя технология, либо на одну линию – группа технологий.

- То есть на одном виде работать бесперспективно и рискованно? Спрос неустойчивый?

- Конечно. Рынок меняется постоянно. Только предприятие настроилось на один вид продукции, как завтра его предлагают крупные производители того же продукта, к примеру, в сфере утеплителей, кровельных материалов, стеновых материалов - и качеством лучше, и ценой ниже. И на выпуске одной такой продукции предприятие, конечно, прогорит. Поэтому оно должно быть мобильным, иметь возможность подстраиваться под изменения рынка, и на нем должна присутствовать прикладная наука.

Пока главная проблема в том, что у нас нет такого предприятия, которое бы комплексно занималось переработкой отходов, образующихся при строительстве зданий, сносе, при производстве продукции, из которой строятся здания. И которое в ходе своей деятельности получало бы конечный востребованный потребителями продукт.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Образуются ли при строительстве, ремонте и сносе зданий вредные для экологии отходы, и каким должен быть порядок обращения с ними? Придерживаются ли его на практике?

- Конечно. Это, например, пластик, ДСП. Порядок обращения с ними стандартный – должна быть сортировка, классификация отходов по категориям вредности, и, опять же, должно быть предприятие, которое принимало бы эти отходы на переработку.

К сожалению, законодательно, на бумаге, процесс обращения строительных отходов выстроен, а на практике не реализуется. Либо реализуется, но по каким-то узким классам.

На фото: Андрей Таскин считает, что решение проблемы отходов стройки еще впереди.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

