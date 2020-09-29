В ожидании новых нормативов

Негативные последствия «мусорной реформы» для приморского бизнеса удалось минимизировать

При переходе Приморья на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) одним из наиболее острых вопросов стал размер нормативов накопления ТКО, которые применяются при расчете платы для юридических лиц. Напомним, что стоимость услуги по вывозу и утилизации ТКО может быть определена двумя способами: по факту вывезенных объемов ТКО при наличии контейнерной площадки, оборудованной в соответствии с законодательством; либо по нормативу – если контейнерной площадки нет.

На практике собственную контейнерную площадку, как правило, имеют крупные и средние предприятия. В этом случае объем вывозимых отходов умножается на единый краевой тариф. Однако предпринимателей региона еще до «мусорной реформы» смущало то, что норматив накопления ТКО, в случае отсутствия собственного контейнера, был утвержден департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края еще в 2017 году, причем без проведения оценки регулирующего воздействия.

Кроме того, для разных типов организаций для расчета платы использовались разные критерии. Например, для автомоек, гаражей, стоянок и парковок размер платы по нормативу рассчитывается, исходя из количества машиномест. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые платят за услуги по обращению с ТКО, исходя из количества мест для клиентов. А, например, мастерские по ремонту техники, одежды или обуви заплатят по нормативу, помноженному на площадь занимаемого ими помещения. Аналогично будет вестись расчет для супермаркетов, магазинов и рынков, торговых павильонов, киосков или палаток; турбаз и пансионатов; химчисток и прачечных. При этом для ряда предприятий малого и среднего бизнеса принцип определения платы за вывоз и утилизацию ТКО будет иным. Для парикмахерских, косметических салонов и салонов красоты размер платы исчислят, исходя из количества мест.

Обращения услышаны

Многочисленные обращения от бизнеса в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ нашли свое отражение в тематическом докладе бизнес-омбудсмена, представленном губернатору края. Уполномоченный предложила органам исполнительной власти Приморского края принять меры, направленные на изменение нормативов накопления ТКО для предприятий торговли и общественного питания, приблизив их к показателям фактического накопления ТКО, и провести процедуру ОРВ проекта НПА, предусматривающего изменение действующих нормативов накопления ТКО.

Аппарат Уполномоченного при участии общественных помощников бизнес-омбудсмена в муниципалитетах края провел сравнительный анализ объемов и стоимости ТКО, рассчитанных по утвержденным нормативам накопления и фактическим объемам накопления. Было установлено, что превышение объемов, рассчитанных по утвержденным нормативам, в предприятиях торговли и общественного питания над фактическими составляет от двух до 10 раз. Это влечет за собой значительное увеличение финансовой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, так как именно малый и микробизнес не имеют собственных контейнерных площадок и вынуждены оплачивать услуги, исходя из нормативного начисления. При этом большая часть отходов торговых предприятий, таких как картон или пластик, не относится к категории ТКО, и за утилизацию данных материалов нужно платить отдельно.

В правительстве Приморья и в руководстве регоператора по обращению с ТКО еще в конце прошлого года в целом согласились с тем, что ряд нормативов необходимо пересмотреть. В настоящее время КГУП «ПЭО» проводит работы по определению нормативов накопления ТКО на основании государственного контракта, заключенного департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды ПК. Эта работа должна завершиться в октябре 2020 года, поскольку процесс корректировки нормативов четко регламентирован, и для внесения изменений необходимо проанализировать объемы образующихся ТКО на протяжении длительного времени.

Временным выходом из ситуации стал выработанный министерством ЖКХ Приморья, регоператором и бизнес-сообществом механизм сдачи-приема ТКО с использованием небольших пластиковых контейнеров для накопления ТКО внутри помещений. На данных контейнерах указан объем, поэтому оплата за услуги регоператора идет по факту, а не по нормативу. Однако сначала соответствующие изменения будет необходимо внести в договор с региональным оператором, предоставив ему копию паспорта на приобретенный контейнер. Только после этого расчет платы будет осуществляться не по нормативу, а по факту.

Еще одна сложность для юрлиц заключалась в том, что до 2020 года они могли заключить договор на вывоз ТКО с любой лицензированной компанией либо вывезти мусор на полигон самостоятельно, а с 1 января принимать мусор вправе только региональный оператор. Учитывая, что многие предприниматели озаботились заключением такого договора лишь накануне Нового года, а регоператор оказался не готов к огромному числу заявок от бизнеса, заключение договоров растянулось на несколько недель. Остроту проблемы удалось снять после запуска функции «личного кабинета» для предпринимателей на сайте КГУП «Приморский экологический оператор» и начала оформления договоров на вывоз ТКО через МФЦ.

Добавим, что, в соответствии с требованиями СанПиН, складирование ТКО разрешено только на контейнерных площадках или в специализированных местах накопления ТКО. За организацию контейнерных площадок и содержание их в чистоте отвечает собственник. При этом установленная юрлицом контейнерная площадка должна соответствовать всем требованиям, а также быть внесена в соответствующий реестр. Что касается жилых массивов, то в них недостающие площадки обустроят в рамках нацпроекта «Экология» и государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Лучше платить по-честному

В свою очередь, региональный оператор предостерегает предпринимателей от манипуляций с объемами ТКО с целью снижения платежей. На официальной странице КГУП размещена информация о том, что плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении отходов, не относящихся к ТКО, вносится индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, в процессе осуществления которыми деятельности образуются отходы. Таким образом, если компания или индивидуальный предприниматель решат снизить объем ТКО для уменьшения платежей региональному оператору, у них вырастет платеж за НВОС, который они будут вносить самостоятельно.

Представители регоператора акцентируют внимание предпринимателей на том, что анализ объемов образующихся ТКО будет вестись, в том числе, на основании предоставленной статистической отчетности по форме 2-п (отходы). И в случае, если в 2020 году объем ТКО значительно снизится относительно показателей предыдущих трех лет, это может послужить основанием для проведения документарной проверки или административного расследования.

Приостановка работы – основание для перерасчета

Поскольку из-за ограничений, введенных в целях противодействия новой коронавирусной инфекции, многие предприниматели Приморья были вынуждены временно приостановить свою деятельность, неизбежно встал вопрос и о корректировке начислений за услуги регоператора по обращению с ТКО. Подобные обращения также направлялись в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. По итогам работы заявления предпринимателей были удовлетворены.

- Мы находимся в постоянном контакте с правительством края и с региональным оператором, и получаем достаточно быструю реакцию на наши обращения, - отметила Марина Шемилина. - Инициатива об освобождении предпринимателей от уплаты за вывоз ТКО, вносящих оплату за вывоз ТКО по нормативу, чья деятельность была приостановлена на период ограничений, получила поддержку правительства, и было принято решение, что таким предпринимателям счета выставляться не будут.

Несмотря на кризисную ситуацию и ограничительные меры, обращения на «горячую линию» приморского бизнес-омбудсмена по вопросам ТКО продолжают поступать, хотя и не в таком количестве, как зимой, сразу после запуска «мусорной реформы». На данный период для предпринимателей продолжает работать группа в WhatsApp 8-914-797-80-31, кроме того, обращения также можно направить по адресу: [email protected] Также аппарат бизнес-омбудсмена продолжает мониторинг внедрения нового порядка обращения ТКО через своих общественных помощников в муниципальных образованиях.

Досье "Золотого Рога": Каждое юридическое лицо обязано заключить договор на вывоз образующихся у него ТКО с региональным оператором. Скачать пакет документов для заключения договора можно на сайте КГУП «Приморский экологический оператор». Далее необходимо заполнить заявку, распечатать, подписать и заверить печатью, а затем направить отсканированный вариант заявки, вместе со сканами прочих запрошенных документов, на электронную почту [email protected] Региональный оператор проверит корректность заполнения заявки и подготовит договор на подпись сторонами. Документ можно получить в офисе КГУП во Владивостоке, либо по почте. После получения договора необходимо его подписать и направить регоператору его экземпляр договора с оригиналом заявки.

На фото: Власти немного подсластили жизнь приморскому бизнесу по части оплаты услуг по вывозу мусора.

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Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



