Собрать не только урожай, но и мусор

Дачные массивы и частный сектор вписали в новую схему обращения с ТКО

С начала 2020 года ответственность за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в Приморье несет новая структура – КГУП «Приморский экологический оператор». Организация заключила договоры с владельцами всех мусорных полигонов Приморья, которые удовлетворяют требованиям законодательства, а также с компаниями-перевозчиками мусора. В свою очередь, физические и юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз и утилизацию ТКО.

В регионах России, которые перешли на новую схему обращения с ТКО раньше Приморья, достаточно много вопросов возникало по мусору, образующемуся в дачных массивах. Проблемы с вывозом мусора из частного сектора и с дачных участков существовали и в Приморском крае, однако переход на новую схему обращения с ТКО позволяет поэтапно их решать. В течение трех лет в регионе планируется обустроить около 2 тысяч новых контейнерных площадок, места размещения которых определяют власти муниципалитетов.

Договор нужен каждому

В ряде регионов России при переходе к новой схеме обращения с ТКО для дачных домов была установлена плата за вывоз мусора в зависимости от площади дома, а не из количества проживающих, поскольку большинство дачников редко регистрируются в своей усадьбе. Летом, когда фактическая численность населения в небольших поселках и деревнях резко возрастает, начисление по площади является единственным способом собрать достаточный объем средств, чтобы вывезти весь мусор, который образуют дачники. При этом пожилым гражданам предоставлялись льготы по оплате услуг по вывозу и утилизации ТКО. В Приморье пошли другим путем, уравняв величину норматива для жителей частных и многоквартирных домов: соответствующее решение было принято в мае, однако жителям частного сектора был сделан перерасчет за весь период с начала «мусорной реформы» в крае.

Что касается дачных товариществ, то, в соответствии с ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления», обязанность заключить договор с региональным оператором имеют все организации, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Если садоводческое товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица, договор заключает товарищество – или председатель, действующий от его имени. Отсутствие у СНТ, как юридического лица, договора с региональным оператором, может стать основанием для наложения штрафа. Если же товарищество не создано, то договор с региональным оператором должен заключить каждый садовод. Напомним, что действие ранее заключенных договоров на вывоз мусора с лицензированными компаниями-перевозчиками закончилось 1 января 2020 года, вместе с переходом Приморья на новую схему обращения с ТКО. И физические, и юридические лица, включая садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, должны были заключить новый договор напрямую с регоператором.

Факт или норматив

По новым правилам расчет платы за вывоз и утилизацию ТКО для юридических лиц производится исходя из объема фактически вывезенных контейнеров. То есть если дачное товарищество заключило договор на вывоз ТКО и имеет свою изолированную контейнерную площадку, плата каждого члена кооператива будет рассчитываться пропорционально понесенным СНТ расходам. В свою очередь, плата для юрлиц, у которых отсутствуют контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов, рассчитывается исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Действующий норматив накопления ТКО, установленный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 4 декабря 2017 года №365, составляет 36,86 кг (или 0.21 м3) отходов в год на каждого члена садоводческого кооператива или садово-огородного товарищества. Предельный единый тариф в 2020 году составляет 4494 рубля за 1 тонну отходов, либо 868,51 рубля за 1 кубометр отходов.

Добавим, что место накопления ТКО, где бы оно ни располагалось, должно отвечать всем санитарным нормам. Например, контейнеры должны стоять на специально заасфальтированной или забетонированной и огороженной площадке, удобной для подъезда мусоровоза. Согласно принятым в конце 2019 года изменениям в краевое законодательство, нарушение установленных требований к местам (площадкам) накопления ТКО влечет за собой штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц; от 100 до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Несоблюдение порядка накопления ТКО обойдется гражданам в сумму от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам – в 20-30 тыс. рублей, юридическим лицам - в 100-250 тыс. рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличится.

Понятно, что обустройство площадок накопления ТКО, отвечающих всем требованиям, для многих дачных товариществ или жителей частного сектора было бы сопряжено со значительными расходами. К тому же, в некоторых дачных товариществах имелись проблемы, связанные с образованием стихийных свалок возле контейнерных площадок. Поэтому власти Приморья оказывают финансовую помощь КГУП «Приморский экологический оператор» для решения проблем со сбором, вывозом и утилизацией ТКО, поскольку повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг является одной из целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

В частности, из регионального бюджета в 2020 году направлены средства на оборудование в крае более 2 тысяч контейнерных площадок для сбора мусора и установку около 8 тысяч мусорных контейнеров. К августу было установлено уже около 600 контейнеров – в Большом Камне, Уссурийском городском округе, Фокино, Анучинском, Яковлевском, Хасанском, Ханкайском, Пожарском, Надеждинском районах и на острове Попова. Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявки на благоустройство территорий подавали сами муниципалитеты. В среднем в каждом районе появится от 20 до 40 площадок.

Борьба со свалками – общая задача

Важно, что контейнерные площадки переоборудуют не только на прежних местах – муниципалитеты совместно с перевозчиками разработали схему размещения мест накопления коммунальных отходов (ТКО), куда вошли в том числе и «дачные» площадки. Это позволит наладить цивилизованный сбор ТКО и избежать образования несанкционированных свалок. Всего программа обустройства контейнерных площадок, оборудованных по единому современному стандарту, рассчитана на три года. В местах, где установить площадку невозможно технически, предусмотрят пакетированный сбор.

- Сейчас изготавливается еще несколько тысяч контейнеров, в том числе тысяча – для раздельного сбора отходов, которые до конца года направят в муниципалитеты края. При этом емкости устанавливаются на специально оборудованных площадках, – уточнили в КГУП «Приморский экологический оператор».

Специалисты уточнили, что из 598 новых контейнеров 294 сделаны из пластика, емкостью 1,1 кубометра. Еженедельно региональный оператор устанавливает в среднем 30-40 контейнеров. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, реализовать переход на новую систему сбора отходов без обновления контейнерного парка невозможно.

- Годами не менялись емкости, а во многих местах их просто не было, и мусор сбрасывался в ближайшем овраге или лесу. Из бюджета края мы направили более 200 млн рублей муниципалитетам на обустройство бетонированных, огороженных контейнерных площадок, - отметила Елена Пархоменко.

Добавим, что ранее проблема вывоза и утилизации мусора в частном секторе и дачных массивах решалась, в основном, силами коммунальных служб. Разные муниципалитеты боролись с проблемой с разной эффективностью, сочетая методы убеждения и принуждения. Например, во Владивостоке поэтапно решать проблему вывоза бытовых отходов из частного сектора начали еще несколько лет назад, усилив разъяснительную работу с населением о важности заключения договоров на вывоз мусора. Начиная с 2020 года, к ликвидации стихийных свалок в муниципалитетах Приморья подключился и региональный оператор, который устанавливает правообладателя участка, на котором образовалась свалка. Если собственник бездействует в течение 30 дней, то КГУП ликвидирует свалку своими силами, а хозяину участка выставит счет за понесенные расходы.

Досье "Золотого Рога": Каждый субъект (как физическое, так и юридическое лицо) обязан заключить договор на вывоз образующихся у него ТКО с региональным оператором (п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.08.1998 N 89-ФЗ (ред от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления»). В обязанности регионального оператора по договору входит прием ТКО в объеме и местах (на площадках) накопления, которые определены в договоре, и обеспечение их транспортирования, обработки, обезвреживания, захоронения в соответствии с законодательством. Собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного единого тарифа на услугу регионального оператора (п. 2 ст. 24.7 Федерального закона от 24.08.1998 N 89-ФЗ (ред от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления»).

На фото: Таких мусорных куч в дачных поселках в скором времени быть не должно.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



