Микроклимат против климата

Сегодня каждый - хозяин своего климата, поскольку его можно создать у себя дома или на работе каким угодно

Одной из веских причин, по которым сотни тысяч дальневосточников в последние три десятилетия покинули регион в поисках лучшей доли, называется малокомфортный и суровый климат. Государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы также отмечается это серьезное обстоятельство и необходимость поддержки в экстремальных случаях не только людей, но и диких животных, когда стихия лишает их питания и обрекает на голодную смерть.

Однако человек сегодня перед зверьем имеет преимущество - искусственный климат, который может нивелировать любые самые ужасные природные условия. И этим ему надо уметь пользоваться при создании личного и семейного комфорта.

Спрятаться от непогоды

Как поется в одной известной песне, «у природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать». Наша приморская благодать, по данным Примгидромета, в основном определяется муссонным климатом. Во Владивостоке средняя температура августа - это +19,8, а января - минус 12,3 градусов C. Абсолютный максимум зарегистрирован в июле 1958 года - +33,6 градусов C, и абсолютный минимум - в январе 1931 года, -31,4. При этом зимой при высокой скорости ветра пятнадцатиградусный мороз в городе может ощущаться как тридцатиградусный, а жара в 25 градусов может казаться адским пеклом из-за высокой влажности воздуха и приводить к тепловым ударам.

К нашим погодным катаклизмам относятся регулярно посещающие регион тайфуны. Рекордные осадки выдал один из них - «Робин» - 13 июля 1990 года. Ветер тоже, как выяснилось в этом году, бывает не только штормовой, но и ураганный.

Наверное, если все время находиться на улице, то для обычного человека климат региона действительно может доставлять серьезные неудобства. Однако современная жизнь часто течет в помещениях - дома и на работе, в различных общественных зданиях и учреждениях, в отрыве от природных сюрпризов и испытаний. И, выглянув в окошко, каждый для себя часто определяет - стоит ли ему окунаться в непредсказуемую благодать природы или же оставаться в уютном искусственном климате.

Наш эксперт, к.т.н. Алексей ГРИШАН отмечает: «В нормативных документах РФ есть определенные требования к климату жилых помещений. Основных из них – шесть-восемь: температура, разность температур внутреннего воздуха и внутренних поверхностей наружных стен, скорость движения воздуха, влажность, атмосферное давление, парциальное давление газов, уровень радиации и проч. Все параметры микроклимата жилых помещений нормируются для комфортных санитарно-гигиенических условий проживания. Оптимальными для помещений считаются условия с температурой +18–20 градусов С и относительной влажностью 30-60%, но комфортность сохраняется и при других определенных пропорциях температуры и влажности помещений».

По мнению специалиста, величины параметров комфортного жизнеобеспечения зачастую зависят от уровня тепловых потерь зданием, потому что тепло - пожалуй, главный фактор, создающий в помещениях человеческие условия. Если потери тепла выше нормы, то и внутри здания ощущается холод даже при температуре воздуха + 25-27. Он отмечает, что в его практике был подобный случай в доме 101а по Океанскому проспекту во Владивостоке.

При больших теплопотерях здания разность температур в течение суток достигает 5-7 градусов. И это тоже очень дискомфортно - сыреют стены, на них может развиваться грибок, у многих вызывающий аллергию и другие неприятности со здоровьем. Исключить это явление можно единственным способом - эффективным утеплением наружных стен.

Сегодня утепление жилых зданий предусмотрено исполнять при капитальном ремонте жилья. Эта позиция в перечне работ называется «ремонт и утепление фасадов зданий». В начале эпопеи с капитальным ремонтом в документах федерального уровня значилось только «ремонт фасадов»; позже отдельным законом была добавлена поправка «... и утепление...». К сожалению, наши власти отменили эту важную поправку в краевом законе. Кому это было на руку (или на карман), легко понять, если обратить внимание на величину тепловых потерь жилым фондом края, которая компенсируется дополнительным расходом дорогущего топлива и непомерной платой за отопление.

«Если поставить задачу: за счет утепления фасадов жилых зданий довести величину тепловых потерь до нормативных уровней, то окажется, что топлива придется сжигать, как минимум, в два раза меньше, - считает Алексей Алексеевич. - Кому это не выгодно, тот сегодня и правит этот бал. Мало того, никем не доказано, что здания современной постройки отвечают высоким требованиям по тепловой защите. Я утверждаю это потому, что энергетические паспорта на здания по установленным формам проектировщиками не рассчитываются, приемочные комиссии таких документов не требуют, и на практике эксплуатационные энергетические параметры зданий не уточняются, опять же, потому что у них нет энергетических паспортов. Подчеркну, что даже на электролампочке стоит отметка о ее энергопотреблении, а у зданий, потребляемая мощность которых может достигать нескольких мегаватт, таких техпаспортов сегодня нет!»

Дорогое удовольствие

- Системы искусственного климата - зверь для проектировщиков и новый, и знакомый одновременно, - отмечает архитектор Наталья ВОРОБЬЕВА. - Микроклимат в проектируемом здании всегда просчитывается заранее азбучными для архитектора приемами - расположением здания, его ориентацией по сторонам света, учетом преобладающих ветров на участках строительства, внутренней организацией помещений (сухие/влажные), конструктивными особенностями, материалами и так далее. Иногда отдельно заказчик ставит задачу по технологическому оснащению современными инженерными системами жизнеобеспечения. В том числе - и отдельно по микроклимату, если такая идея особенно важна в рассматриваемом проекте. Сейчас есть множество «искусственных разумов», технологий, которые обеспечивают поддержание необходимых параметров микроклимата. Сами параметры сегодня - не только нормативные, но и на усмотрение заказчика.

В любом случае - необходимость в изначально грамотных архитектурных и конструктивных решениях, жизненно важных для объекта и его функциональности в зоне комфортного человеческого пребывания, не отпадает. Особенно на тот случай, если с «искусственным интеллектом» что-то пойдет не так...

Генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей БОЙКО уверен, что, если от строителей требовать создания в сдаваемых помещениях оптимального для людей микроклимата, то цена квадрата жилья, например, может быть в два раза дороже. Строители сдают объекты с теми потребительскими характеристиками, которые прописаны в СНиПах и ГОСТах. Но надо понимать, что каждый человек очень индивидуален, и характеристики комфортного микроклимата в каждом отдельном случае должны регулироваться, подгоняться под него. Например, кто-то считает необходимым поддерживать в квартире температуру + 28 C, а потом возмущается, что приходится слишком много платить за электроэнергию.

Сегодня строители строят и сдают помещения без систем микроклимата. Эти системы - уже личное дело потребителя после получения ключей. Он сам определяет: нужен ему микроклимат или же нет. Для его создания имеется широкий спектр бытовой техники и технических решений - кондиционеры, осушители, обогреватели, вентиляторы, теплые полы и многое другое. Опять же решение о микроклимате в квартире, который человек создает для себя, должно быть грамотным. Бывает, например, так, что потребитель исключает приток в квартиру воздуха по вентиляции, что ведет к понятным проблемам.

Если создание микроклимата - столь дорогое удовольствие, то напрашивается вопрос: а может быть, на Дальнем Востоке и в других регионах с экстремальным климатом, где требуется закрепление населения, государству есть смысл внедрять определенную льготу для граждан - субсидирование создания ими оптимального искусственного микроклимата в жилом помещении? А для компаний - налоговую льготу, если они внедряют современные системы микроклимата в нежилых помещениях, где люди проводят много времени, свершая свои трудовые подвиги или же посещая их по необходимости.

Компании, занимающиеся продажей и установкой климатического оборудования полного цикла, сегодня не жалуются на отсутствие покупателей и заказчиков - люди начали заботиться о своем здоровье и ради него идут на большие расходы.

МНЕНИЕ

Чтобы ветерок не сказался ураганом на организме

Стоит отметить, что приморские врачи считают, что чрезмерное увлечение созданием микроклимата под себя чревато потерей способностей человека адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды.

Безусловно, микроклимат – очень важное условие для лечения людей, поддержания их в период упадка сил, иммунитета и пр. Для этого в медицинских учреждениях есть специальные камеры и помещения. Но для организма человека зачастую важен не какой-то стабильный комфортный режим микроклимата, а постоянно меняющийся - тренинговый, да еще и с учетом возраста, особенностей здоровья и т.д. Если все время безвылазно жить в тепличных условиях искусственного микроклимата, то даже выход на природу с ее чистым воздухом, солнцем и небольшим ветерком может оказаться шоковым.

Да, искусственный климат помещений должен компенсировать людям экстремальный климат региона, но только в такой степени, чтобы не подрывать им силы иммунного противодействия инфекционным и иным вызовам здоровью. Во всем должна быть мера.

На фото: Климатическая техника создает новый уровень комфортной среды в помещениях разного назначения.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.