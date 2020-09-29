Зима больше не проблема

Вместо латания дыр в межотопительный период в Приморье ведут комплексную модернизацию систем теплоснабжения

В Приморском крае завершается подготовка систем теплоснабжения и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Уже к августу готовность жилищно-коммунального комплекса региона составляла 70%, а контроль за подготовкой региона к зиме велся в постоянном режиме – в том числе, посредством выездных штабов.

На протяжении всего межотопительного периода представители краевого правительства регулярно выезжали в муниципалитеты, заслушивали глав и руководителей коммунальных предприятий, а также посещали «проблемные» объекты. Особое внимание уделялось формированию ресурсной базы жилищно-коммунальных компаний, а также оперативному реагированию на аварийные ситуации. Несмотря на то, что в последние годы снизилось число крупных аварий, уменьшились сроки их устранения, перед коммунальщиками ставится задача минимизировать сроки ликвидации технологических нарушений, в ходе которых люди оказываются без воды, тепла и света.

Ремонтируют и источники, и сети

В филиале «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» на завершающем этапе подготовки энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду проводится ремонт агрегатов на крупнейших объектах генерации. В частности, на Владивостокской ТЭЦ-2 ведется средний ремонт турбоагрегата №4 с выполнением работ по замене рабочего колеса ступени №23 ротора среднего давления и восстановлением выборки нижнего разъема цилиндра высокого давления. На выполнение этих работ направлено 14 млн рублей.

Кроме того, персонал приступил к расширенному текущему ремонту котлоагрегата №13, где планируется выполнить значительный объем сверхтиповых работ. На эти цели филиал направит 51 млн рублей. Также на станции реализуется проект реконструкции внутристанционных трубопроводов тепловых сетей с увеличением их диаметра, и планируется перекладка трубопроводов общей длиной 600 м стоимостью 73,6 млн рублей.

На другом крупном объекте генерации, Артемовской ТЭЦ, в сентябре завершился капитальный ремонт котлоагрегата №12. Ремонтные бригады заменили нижний ярус кубов воздухоподогревателя первой ступени. До завершения ремонтной программы осталось выполнить текущие ремонты котлоагрегатов №6 и №7 с запланированными сверхтиповыми работами и проведением экспертиз промышленной безопасности элементов котлов. Также в ремонт выведен турбо

агрегат и генератор №5. Стоимость работ - более 31 млн рублей.

На Партизанской ГРЭС стартовал плановый капитальный ремонт котлоагрегата №2 с выполнением сверхтиповых работ. Запланировано проведение экспертизы промышленной безопасности большого и малого барабанов котла. Стоимость работ составит 23,7 млн рублей. Также начался текущий ремонт котлоагрегата №3 с выполнением сверхтиповых работ по проведению экспертизы промышленной безопасности большого и малого барабанов котла, фронтового экрана и пароперегревателя, планируется выполнить замену пяти отводов паропровода от котлоагрегата №3.

Работы «Приморским тепловым сетям» добавил произошедший в начале сентября порыв паротрассы на улице Окатовой во Владивостоке. Завершить ремонтно-восстановительные работы на данном участке энергетики рассчитывают до конца сентября. Кроме того, всем горожанам, которые понесли материальный ущерб вследствие аварии, будут компенсированы убытки: специалисты группы правового сопровождения «Приморских тепловых сетей» произвели всю необходимую оценку ущерба жилых помещений и автомобилей, после чего всем гражданам были выданы комплекты документов, необходимых для получения страховой выплаты.

В свою очередь, работники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), в чьем ведении находятся многие внутриквартальные сети столицы ДФО, продолжают ремонтные работы на теплосетях в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. В сентябре наиболее масштабные работы велись в районе ул. Шепеткова, 14, где замене подлежат 80 м теплотрассы. Как рассказали специалисты ВПЭС, за последние два года здесь было зафиксировано большое количество порывов. По этой причине было принято решение менять весь участок теплотрассы, от которого получают теплоснабжение жилые дома 64-го микрорайона.

Не чинить старое, а менять на новое

Общая стоимость ремонтной программы 2020 года во всех филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» составляет 616 млн рублей, в том числе 456 млн рублей – собственные средства предприятия, и 160 млн рублей – краевые субсидии. В числе основных работ – капитальный и текущий ремонт оборудования на котельных, ремонт и замена ветхих участков тепловых сетей, а также восстановление изоляции трубопроводов. К середине сентября готовность объектов теплоснабжения предприятия к предстоящему отопительному сезону составляла около 90%, а в северных районах края, которые первыми начинают отопительный сезон, она была еще выше.

Так, в Дальнегорском филиале КГУП общая стоимость ремонтной программы составила 56 млн рублей. Основной объем работ проведен на всех котельных филиала, кроме того, проведена замена свыше 6 км ветхих тепловых сетей. В Михайловском филиале «Примтеплоэнерго» в межотопительный период ремонтные работы также проводились на всех котельных согласно установленному графику, а на некоторых территориях – с опережением. При этом в селе Камень-Рыболов проводились работы по увеличению мощности котельной №5/8 для переключения на нее нагрузки с мазутной котельной №5/1. Благодаря установке четырех новых котлов уже этой зимой абоненты мазутной котельной получат тепло от модернизированной угольной. Переподключение абонентов на угольную котельную не только повысит надежность теплоснабжения жителей, но и увеличит экономическую эффективность. А в поселке Новошахтинский в межотопительный период установлен новый котел на высокотемпературном кипящем слое, благодаря которому жители поселка будут обеспечены горячим водоснабжением круглый год.

Кроме того, силами КГУП «Примтеплоэнерго» в регионе продолжается модернизация котельных и сетей в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. В текущем году краевое предприятие приступило к реконструкции систем теплоснабжения Спасска-Дальнего, Партизанска и поселка Краснореченский Дальнегорского городского округа. Масштабные проекты повысят надежность и качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Общая стоимость трех проектов составляет 437 млн рублей – финансирование ведется за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевых субсидий и собственных средств предприятия. На многих объектах работы идут с опережением графика.

Уникальную операцию планируется выполнить в Спасске-Дальнем: при прокладке тепловых сетей надземно будет пересечена Транссибирская железнодорожная магистраль. Планируется установить эстакаду всего на две опоры с расстоянием друг от друга в 60 метров выше всех расположенных на этом участке инфраструктурных сетей РЖД. Трубы будут уложены в специальные футляры с уклонами в разные стороны, что позволит в случае порыва или утечки не нарушить движение на железной дороге. Добавим, что для строительства новых теплосетей используют современные предизолированные «умные» трубы. У них повышенная износостойкость, которая обеспечит долгий безаварийный период эксплуатации. В новых трубах установлена система оперативного дистанционного контроля. При возникновении любых нештатных ситуаций данная система позволяет определить точные координаты аварийного участка, что позволяет сократить время, которое обычно тратится именно на локализацию участка, особенно, если он находится под землей. Кроме того, система позволяет предотвращать сложные аварийные ситуации, так как сигнализирует о самых минимальных течах в тепловых сетях, давая возможность устранить неполадки до возникновения порывов.

Еще один крупный инвестпроект «Примтеплоэнерго» реализует в Партизанске. Здесь ведется прокладка 652 м теплосетей из современного материала, оборудованных системой оперативного дистанционного контроля, а также реконструкция 409 м трубопровода. Это необходимо для переключения нагрузки с изношенной угольной котельной № 1/19 на модернизированную угольную котельную №2/10. Другой значимый проект – строительство новой угольной котельной в поселке Краснореченский Дальнегорского городского округа, которая будет питать десятки жилых домов и объектов соцкульбыта, заменив старые и проблемные котельные.

МНЕНИЕ

«Необходима масштабная модернизация…»

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, столь масштабные работы по модернизации коммунальных систем в крае не проводились более 20 лет.

- Не секрет, что коммунальная инфраструктура ветшает быстрее, чем ремонтируется, и текущим, аварийным ремонтом мы за этим процессом не успеваем. Поэтому необходима именно серьезная, объемная модернизация наиболее проблемных и важных объектов. И благодаря позиции губернатора Приморья, федеральных властей сейчас находятся нужные средства для такой работы, - обозначила Елена Пархоменко.

На фото: Новые котельные за подготовительный сезон начали работу в самых отдаленных населенных пунктах Приморья.

Фото автора.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.