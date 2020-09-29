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Еще два сквера отрыли во Владивостоке

29 Сентября 2020, 09:00 | Приморье

На минувшей неделе во Владивостоке торжественно открылись два благоустроенных сквера – имени Игнатьева на Первой Речке и Жариковский на «Дальзаводе». Так что теперь у горожан появилось еще два комфортных места для отдыха и прогулок с бесплатным Wi-Fi и умной системой видеонаблюдения.

Реконструкция скверов проходила по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Эти общественные территории выбрали для благоустройства сами горожане по результатам рейтингового голосования в 2019 году. Дизайн-проект также утверждали жители в ходе общественных обсуждений, которые проходили в марте этого года.

Несколько лет назад на месте Игнатьевского сквера, расположенного около домов в № 68 и 74а на Океанском проспекте, планировалось строительство супермаркета. Однако оказалось, что земельный участок был продан с нарушениями – и в 2017 году администрации Владивостока в суде удалось отстоять право муниципальной собственности на сквер. Тогда же было принято решение о его благоустройстве.

За два минувших месяца подрядчик отремонтировал пешеходные дорожки, установил детскую и спортивную площадки, зону отдыха с навесом. По просьбам жителей в сквере максимально сохранены зеленые насаждения. Кроме того, здесь появились специальные кадки, где горожане смогут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену.

Основным решением при разработке проекта реконструкции Жариковского сквера было сохранение его исторической ценности – аллеи из 20 деревьев и монумента памяти военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

В сквере смонтирована новая тротуарная плитка, а вокруг деревьев установлены специальные кашпо-лавочки. Попутно был расширен тротуар вдоль Светланской, что сделало пространство у автобусных остановок более свободным и позволило рассредоточить пешеходные потоки.

Напомним, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в посёлке Трудовое и сквер Надибаидзе на улице Калинина. А к середине октября откроется сквер в районе «Авангарда».

Активные работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова. Вскоре подрядчик выйдет и на объекты на Русской, 48 и Верхнепортовой, 41-б. 

Все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА. 

На фото: Мест для отдыха и прогулок с бесплатным Wi-Fi и умной системой видеонаблюдения во Владивостоке становится все больше.

Фото Vlc.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сквер  жкх  благоустройство  городская среда 



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