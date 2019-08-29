Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
Электронная версия журнала доступна на сайте forumvostok.ru
Фонд Росконгресс выпустил журнал юбилейного, V Восточного экономического форума. Основные материалы номера, включая интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, перекликаются с повесткой мероприятия и посвящены реализации национальных проектов на территории ДФО, а также его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Читатели узнают о знаковых проектах транспортной инфраструктуры, социальной сферы, планах по развитию инновационного и туристического кластеров.
«Журнал Форума предоставляет прекрасную возможность заранее погрузиться в повестку мероприятия, а также больше узнать о Российском Дальнем Востоке, его традициях, достопримечательностях и культуре», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Журнал выходит на русском и английском языках и распространяется в местах проведения Форума, в официальных автомобилях Форума, на рейсах Москва – Владивосток – Москва авиакомпании «Аэрофлот». Электронная версия доступна на сайте forumvostok.ru (раздел «Журнал»), а также в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.
Раздел «Бизнес» знакомит читателя с проектом Business Priority, который успешно помогает высокотехнологичным стартапам в поиске инвесторов, и с русским соколиным центром, который откроется на Камчатке при поддержке Министерства природы и экологии Российской Федерации и Правительства ОАЭ. Оба проекта проходят при участии Фонда Росконгресс.
Важное место в номере занимают материалы о социальной повестке и медицине, подготовленные совместно со специалистами Лаборатории «Инносоциум» и Пространства «Здоровое общество». В условиях огромных расстояний Дальнего Востока требуется совершенно иной подход к диагностике и лечению. О растущей роли инновационных технологий в медицине рассказывает министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.
Индия и Япония – важные экономические партнеры России в АТР и особые гости юбилейного ВЭФ. Участие в Форуме примут Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На страницах журнала читатели смогут совершить увлекательное путешествие в Страну восходящего солнца и оценить перспективы делового сотрудничества России и Индии.
Развлекательная часть журнала представлена материалами об истории КВЖД, продолжателях дела знаменитого путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая и дальневосточных деликатесах – красной икре и местных целебных травах. Важные культурные события Форума предваряются интервью с Григорием Лепсом (певец выступит на торжественном приеме от имени Оргкомитета Форума) и рассказом о знаменитом творении Сандро Боттичелли. Картина «Мадонна делла Лоджиа» из собрания галереи Уффици будет представлена на площадке ВЭФ при поддержке Сбербанка.
Также издание традиционно содержит полезную информацию для участников Форума: мероприятия деловой, культурной и спортивной программ, удобный навигатор по площадке, необходимые контакты и адреса.
Новости тематики
- Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
- С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Новые механизмы по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке рассмотрят на ВЭФ-2019
- ВЭФ берет повесткой
- В рамках V Восточного экономического форума состоится более 70 деловых мероприятий
- Первый международный турнир по смешанным единоборствам пройдет во Владивостоке
- Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ
- Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"
- Во Владивостоке на ВЭФ-2019 покажут мировой керлинг
Новости раздела
- Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
- В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр
- Во Владивостоке открыт "Центр морского туризма"
- С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Ирина Щербина – о том, чем не должны пахнуть носки
- Приморский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру
- В чемпионате Worldskills принимают участие шестьдесят приморцев
- Василий Васильев: Я живу проектами
- МТС осваивается в новой реальности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- Нет уж, дудки!
- Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело
- У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности
- На Камчатке подходит к завершению лососевая путина
- Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы
- На Колыме увеличили добычу золота
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены