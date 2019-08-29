Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр
вЂ‹В рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи
«Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи село Красный Яр на севере Приморского края. Первыми абонентами, которые получили доступ к телекоммуникационным услугам компании, стали административный центр национального парка «Бикин» и средняя общеобразовательная школа № 15.
В рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи в районном центре Лучегорск и сельских поселениях Верхний Перевал, Ясеневый, Красный Яр. Пропускная способность канала составляет 1 Гб/с.
«Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка «Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр» стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество абонентских портов и подключить к оптике домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Проведение оптики улучшило качество услуг связи, которые юридические лица района используют в своей работе, и открыло возможности для использования новых IT-предложений. Например, применение технологии VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) позволит организациям создавать корпоративную защищенную сеть и объединять информационное пространство подразделений, которые территориально разрознены.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».
Новости тематики
- В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр
- Приморский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру
- МТС осваивается в новой реальности
- Tele2 предлагает в рассрочку комплект – смартфон плюс один год связи
- Tele2 откроет онлайн-парк в День города Артема
- "Ростелеком" запустил "Игровой Маркет"
- "Ростелеком" презентовал приморцам сервис Wink
- Билайн запустил 4G в популярных местах отдыха Приморского края
- Облака - спасательный круг для бизнеса
- "Ростелеком" отправит победителей соревнования "Кибервызов: Новый уровень" в сочинский "Сириус"
Новости раздела
- Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
- В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр
- Во Владивостоке открыт "Центр морского туризма"
- С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Ирина Щербина – о том, чем не должны пахнуть носки
- Приморский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру
- В чемпионате Worldskills принимают участие шестьдесят приморцев
- Василий Васильев: Я живу проектами
- МТС осваивается в новой реальности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- Нет уж, дудки!
- Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело
- У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности
- На Камчатке подходит к завершению лососевая путина
- Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы
- На Колыме увеличили добычу золота
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены