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С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
На открытой площадке Восточного экономического форума упор делается на устранение последствий прошедших ливней
На Университетской набережной острова Русский кипит работа. Каждая минута дождевого затишья у строителей выставки «Улица Дальнего Востока» наперечёт. Дорожат временем и рабочие бригады, задача которых – подготовить территорию к приёму гостей ВЭФ-2019, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Озеленители, инженеры, плиточники, разнорабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) трудятся сообща. Объёмы серьёзные, но работу успеют выполнить, уверен первый заместитель директора СГТ Игорь Стрельников.
«Сейчас упор, конечно, на устранение последствий прошедших ливней: убираем наносы грунта, которые оказались на территории набережной, прочищаем ливневки, восстанавливаем, где это необходимо, спуски к морю, меняем разбитые гранитные плиты на новые. Задач у нас много, но мы всё сделаем в срок. И людям будет приятно пройтись по Университетской набережной», - добавляет он.
Стуку молотков и жужжанию бензопил вторят работающие газонокосилки. Зелёная территория бухты Аякс тоже требует внимания специалистов.
«Надо убрать газоны, подстричь их. Обилие влаги заставляет траву очень быстро расти, и это сразу меняет внешний облик парковой территории. Наша задача – вернуть ей опрятный вид. Конечно, в солнечную погоду работать веселее, но просто сидеть и ждать её – тоже не выход. А вообще, когда любишь работу – любая погода в радость», - говорит Владимир Добрынин, рабочий МБУ «Содержание городских территорий».
«Есть осадки, нет осадков – мусор вывозим в любую погоду, - рассказывает водитель МБУ «Содержание городских территорий» Александр Щерба. - За смену только у меня не менее двух рейсов. И всегда «КамАЗ» полный».
В предстоящую субботу, 31 августа, рабочие должны сдать под ключ все отстроенные павильоны, а сразу после этого на набережной начнётся генеральная уборка: пылесосы соберут весь мусор, спецмашины отмоют прогулочную территорию, а рабочие – парапеты.
Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа.
Евгений Кулешов (фото)
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