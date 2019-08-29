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В чемпионате Worldskills принимают участие шестьдесят приморцев
Приморские победители олимпиад и региональных конкурсов отправились в Казань на 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Ребята примут участие в программе «Посетитель», в ходе которой смогут ознакомиться со спецификой разных профессий.
Приморье представляют 60 делегатов. 54 человека - это победители и призеры олимпиад, региональных конкурсов, чемпионатов WorldSkills, стипендиаты губернатора Приморья. Их сопровождают руководители краевых образовательных учреждений, наставники.
Юные приморцы посетят конкурсные площадки мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, ознакомятся с профориентационными блоками.
«Чемпионаты WorldSkills имеют огромное значение для региона - они позволяют видеть, как развиваются рабочие профессии, перенимать опыт лучших субъектов, внедрять самые современные практики и оценивать, насколько регион соответствует уровню развития мировой экономики. Кроме того, состязания WorldSkills дают возможность работодателям находить новые высококвалифицированные кадры, а ребятам - достойные рабочие места», - отметили специалисты департамента образования Приморья.
Валентина ШАЛЫГИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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