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Сэкономили на асфальте
На ремонте дорог во Владивостоке бюджет недосчитался 4 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений при ремонте автомобильных дорог в столице Приморья. Как установили правоохранители, толщина асфальтобетона была уложена меньше, чем положено по нормативам. Тем не менее, работы были приняты и оплачены. В результате городской бюджет понес ущерб на сумму около 4 млн руб.
Сегодня стало известно о выявлении крупных злоупотреблений при ремонте автомобильных дорог во Владивостоке. В 2018 году администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог по улицам Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной на общую сумму более 110 млн руб. Одним из обязательных требований контракта являлась укладка защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Однако «при анализе результатов измерения отремонтированного дорожного покрытия установлено, что его толщина не соответствует техническому заданию и требованиям государственных стандартов», сообщила сегодня Генпрокуратура РФ. Тем не менее «должностные лица управления автодорог и благоустройства администрации Владивостока приняли работу и оплатили ее в заявленном подрядчиком объеме». Общая сумма фактически невыполненых работ составила почти 4 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Официальный представитель СКР по Приморью Аврора Римская сообщила, что «уголовное дело возбуждено по факту», задержанных пока нет.
В управлении по работе со СМИ мэрии Владивостока оперативный комментарий предоставить не смогли. Один из чиновников высказал мнение, что уголовное дело касается сотрудников администрации предыдущего состава.
Известно, что до 11 октября 2018 года главой Владивостока являлся Виталий Веркеенко. Он ушел в добровольную отставку вскоре после назначения врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Незадолго до ухода Веркеенко, в свою очередь, уволил своего заместителя – начальника управления дорог и благоустройства администрации Леонида Вильчинского. Поводом для расторжения трудовых отношений стало отсутствие реалистичной и эффективной программы по ремонту городских дорог и развитию этой сферы в целом, объяснила в сентябре 2018 года пресс-служба мэрии. «Дороги – действительно «больная» тема для города, но сложившаяся ситуация – результат несистемной работы, отсутствия планирования, безответственного отношения и приемки работ «с закрытыми глазами», - уточнил причину увольнения своего зама Веркеенко.
Стоит отметить, что состояние городских дорог вызывает нарекания у жителей Владивостока и при действующем с апреля 2019 года мэре города Олеге Гуменюке. На днях неизвестные жители Владивостока решили использовать реакцию местных властей на ситуацию вокруг хабаровского экс-губернатора и стали метить его именем дорожные ямы. Выбоины обводятся белой краской, а рядом пишется хештег #ФургалДВ, сообщают местные СМИ. Очевидно, горожане надеются, что на неблагонадежную надпись мэрии придется реагировать оперативно.
Фото Vlc.ru
Алексей Чернышев. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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