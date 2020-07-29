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Малому бизнесу Приморья упростят доступ к госзакупкам

29 Июля 2020, 11:37 | Приморье

Центр «Мой бизнес» разработал для предпринимателей Приморья, желающих участвовать в госзакупках, новый комплекс мер поддержки – тендерное сопровождение. Компании смогут бесплатно разместить свои товары и услуги на государственных и коммерческих торговых площадках. Например, таких как «Росатом», «Интер РАО», «РЖД», «ТЭК-Торг» и других. 

Участие в коммерческих и государственных закупках является одной из возможностей активно развивать бизнес, особенно в условиях пандемии. При грамотном тендерном сопровождении, которое предлагают в центре «Мой бизнес», малые и средние компании Приморья смогут найти новые пути реализации свой продукции.

«Многие малые компании, желающие стать поставщиками, на практике сталкиваются с тем, что требования к оформлению заявок для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ очень жесткие. К сожалению, не так много предпринимателей обладают необходимыми опытом и ресурсами для участия в государственных закупках. Мы поможем им сделать первые шаги и расскажем про основные принципы работы с госзакупками», – обозначил заместитель директора Регионального центра инжиниринга (подразделения центра «Мой бизнес») Сергей Капацын.

Комплексное тендерное сопровождение подразумевает предоставление полного спектра услуг по участию в закупке – от получения электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и аккредитации на торговой площадке до подписания государственного контракта.

Центр «Мой бизнес» разработал комплекс из нескольких пакетов, включающих в себя:

– оформление различных видов электронно-цифровой подписи;

– настройку рабочего места для работы с ЭЦП и электронными торговыми площадками;

– регистрацию предпринимателя как поставщика в Единой информационной системе в сфере закупок;

– открытие специального счета для участия в государственных закупках;

– рассылку торгов по сфере деятельности компании в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

– сопровождение закупки (поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ) под ключ.

Специалисты центра расскажут предпринимателям, с чего начать участие в торгах, как выбрать цифровую подпись и можно ли участвовать в торгах, не имея конкретной сферы деятельности. Таким образом, компании смогут избежать основных ошибок.

Чтобы получить данную меру поддержки, предпринимателю нужно подать заявку на сайте «Мой бизнес» в разделе «Услуги», далее «Открытие и развитие бизнеса» и выбрав «Комплексное тендерное сопровождение». Дополнительную консультацию можно получить у специалиста Регионального центра инжиниринга Татьяны Ларкиной по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что консультационная поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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