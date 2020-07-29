Метанол рвется в Находку

Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в поселке Козьмино, ориентированный на рынки АТР, испытывает сложности с изъятием земельных участков под строительство объектов газораспределения.

«По проекту НЗМУ необходимо поработать и региону, и «Газпрому» в очень активном режиме, чтобы в срок, когда там должен быть газ, а это конец 2021 года, он там был. Речь идет именно о работе по изъятию земельных участков. Здесь нужно очень хорошо координироваться, работа предстоит большая. Мы сейчас свою площадку для этого предоставляем и включились в процесс», - сообщил замглавы Минэнерго Павел СОРОКИН в ходе заседания в Совете Федерации по вопросам газификации субъектов РФ.

Газ на объекты НЗМУ должен поступить к концу 2021 года.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта, который на тот момент входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА. Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем ОБОЛЕНСКИЙ, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства.

Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (первый этап) и 1,8 млн тонн аммиака (второй этап). В качестве 3 этапа возможно развитие карбамидного производства.

Метанол - химический ингредиент, используемый для производства множества видов промышленных и потребительских товаров, включая строительные материалы, олефины, смолы, пластмассы и другое. Также используется как альтернативный вид топлива. Аммиак является ключевым компонентом в производстве азотных удобрений, таких как карбамид и нитрат (аммиачная селитра) и сульфат аммония. В промышленности аммиак используют для получения полимеров, текстиля, взрывчатки, этанола и при производстве лекарств и косметики. Аммиак применяют также в качестве растворителя и охлаждающего вещества.

Для синтеза метанола используются природный газ (метан), вода и углекислый газ. Никаких промежуточных продуктов на этом этапе не производится. Номенклатура продукции газохимии для второго этапа производства будет определена позднее, после проведения полномасштабного исследования рынков сбыта. Это может быть или тот же метанол, или карбамид. Метанол – жидкость с 3-м классом опасности, он ядовит для человека, но основная его опасность заключается в том, что по вкусу и запаху он напоминает этиловый спирт.

Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянувшейся от газовых месторождений на Сахалине. НЗМУ еще в 2015 году заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно. Лицензиаром производства метанола выбрана датская Haldor Topsoe.

Предполагается, что запуск завода позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Основной набор персонала запланирован в 2021-2023 гг.

До конца 2020 года планируется завершение проектирования объектов инфраструктуры завода и начало государственной экологической экспертизы проектной документации.

Строительство завода ведется в рамках EPC-контракта «под ключ» с китайским концерном China Chengda Engineering Co., Ltd, ведущим международным подрядчиком по строительству газохимических заводов.

В сентябре прошлого года ВЭБ и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали соглашение о стратегическом партнерстве по финансированию проекта строительства НЗМУ. Документ предусматривает предоставление средств ГБРК на долгосрочной основе синдикату ВЭБ-ВТБ. Глава ВЭБа Игорь ШУВАЛОВ говорил, что от китайского банка будет привлечено около 12 млрд юаней (примерно $1,7 млрд). По его словам, общий объем финансирования этого проекта ВЭБом и ВТБ составит $2,5 млрд.

В этом году синдикат в составе ВЭБа и ВТБ, а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБа), открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Сумму стороны не раскрывают.

Финансирование осуществляется на принципах фабрики проектного финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору проекта в рамках первой выборки.

Досье "Золотого Рога": АО «НЗМУ» принадлежит АО «Химпроект» (Москва), конечными акционерами которого являются несколько юридических и физических лиц, а также финансирующие фонды и банки. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей.

В начале июля в рамках развития кадровой политики АО «НЗМУ» заключило соглашение о целевом обучении кадров с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. Подготовка студентов будет проходить на базе филиала ВГУЭС в Находке и будет включать в себя как академические занятия, так и производственную практику. После окончания обучения все выпускники будут гарантированно трудоустроены на новое предприятие.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.