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Во Владивостоке сносят санаторий
На месте бывшего долгостроя на Седанке предполагается построить высотный жилой комплекс
Недостроенное здание санатория «Коралл» и общественный блок-пристройка к нему рядом с въездом на низководный мост через Амурский залив на Седанке уже через пару месяцев должны превратиться в то, чем уже недавно стал бывший комплекс ДВФУ на ул. Аксаковской - в строительный мусор.
Строительство санатория в конце 80-х тормозилось из-за недостаточного финансирования. Денег со взносов многочисленных членов у небогатых профсоюзов, которые замахнулись на очередную здравницу для советских трудящихся, не хватало, хотя обе коробки зданий были готовы, и для завершения строительства требовалось выполнить лишь комплекс отделочных и спецмонтажных работ, на что было достаточно всего около года.
Даже спустя многие годы оценочная готовность этой несостоявшейся здравницы составляла 60-80%, но затем, видимо, сказался «тридцатник» безвозвратно прожитых лет, и оценка готовности снизилась ниже 40%. Тем не менее, какие-то слабые надежды, что долгострой, строившийся по интересному проекту, будет когда-то завершен, оставались. Тем более, что у приморской столицы и края появился тренд на развитие туризма.
Недостроенный комплекс оказался замороженным на долгие годы. Затем каким-то образом приватизирован и передан в частные руки, и - пошел по рукам. Была даже неудачная попытка его достроить. Известно, что около пяти лет недостроенным комплексом владел известный приморский предприниматель Олег ПИКАЛОВ, который два года назад по каким-то соображениям решил избавиться от тяжкого груза наследия прошлого за сумму около миллиарда рублей.
Нашелся столичный инвестор, которому предложение приглянулось, и у недостроенного комплекса с площадью помещений около 82 тыс. кв. метров и земельного участка около 3,17 га появился новый собственник с планами строительства крупного жилого комплекса. Недостроенные здания в его планы не вошли, чем и объясняется начавшийся снос.
Можно предположить, что что-то из конструкций разбираемых строений еще будет пущено в дело, поскольку часть их при ведущемся разборе аккуратно складируется.
О том, каким станет будущий жилой комплекс, и когда он появится, новый застройщик пока не сообщал. Однако само место определяет, что здесь должно возвышаться нечто элитное и более впечатляющее, например, чем ЖК «Аквамарин», и акцентное по сравнению с теми проектами нового высотного жилья, которое уже построено или строится во Владивостоке в пригородной зоне вдоль Амурского залива. И, наверное, жилье в этом комплексе будет более дорогим, чем по многим иным проектам нового жилья Владивостока.
Кроме того, как выяснилось, в этой же точке города определенные свои планы будут осуществлять, по крайней мере, еще два застройщика.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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