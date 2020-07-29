Логика стальной магистрали

Дальневосточная железная дорога внедряет цифровое управление и делает ставку на контейнеры

Дальневосточная железная дорога - одна из экономических опор для субъектов Востока страны. Являясь крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в регионах своего присутствия, компания очень чувствительно влияет на социальное благополучие территорий, так же, как для самой стальной магистрали весьма значима стабильность работы предприятий, обеспечивающих грузовую базу. Это, можно однозначно утверждать, - железная связка.

С начала этого года Дальневосточная железная дорога уже перечислила в региональные бюджеты более 13,1 млрд рублей налогов. И, что особенно важно, продолжает выполнять свои обязательства перед бюджетом в полном объеме и в срок, несмотря на то, что падение экономической активности в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса существенно осложнило работу многотысячного коллектива ДВЖД. Особенно непростая ситуация в сфере организации пассажирских перевозок. Мы помним, что еще недавно практически никто никуда без особой надобности не ехал, а те пассажирские поезда, которые твердо держались расписания, вокзалы и все, что связано с пребыванием людей, тщательно обрабатывались и продолжают обрабатываться. Работа в режиме жестких ограничений, значительные дополнительные вложения в меры безопасности для персонала и пассажиров – в этих условиях работает пассажирский блок дороги. Сегодня пассажиропоток только начинает восстанавливаться.

Есть рекорд

Однако на грузовом направлении именно последние месяцы отмечены целым рядом рекордных показателей, есть хорошая динамика в увеличении транзитного грузопотока, следующего через приморские порты и погранпереходы.

Так, в апреле 2020 года на Дальневосточной железной дороге был достигнут максимальный объем выгрузки за всю историю магистрали – 6840 вагонов, что выше среднесуточного показателя более чем на 700 вагонов и эквивалентно 100 грузовым поездам в сутки.

Как поясняют в руководстве ДВЖД, рост объемов выгрузки был обеспечен слаженными действиями всех участников перевозочного процесса. Грузополучатели были максимально готовы к обработке грузовых поездов: складские площади и причалы груз ждали, на полную мощность были запущены выгрузочные механизмы и техника, своевременно к причалам ставились суда торгового флота.

В этом суточном рекорде особая роль Находкинского железнодорожного узла, где было выгружено 3168 вагонов, во Владивостоке было обработано в этот день 568 вагонов, ст. Мыс Астафьева добавила 465 вагонов. Это важные цифры: приморские порты, как и железная дорога, которая начинает свой путь главным образом у причальных стенок, в кризисные месяцы были востребованы и не приостанавливали работу. Единый логистический комплекс обеспечивал движение грузов, поддерживая тем самым экономику регионов.

Еще один суточный рекорд переработки грузов поставила станция Владивосток, это произошло в июне.

- Исторический рекорд грузопереработки в 862 вагона, при перерабатывающей способности предприятия в 655 вагонов, был достигнут в сутках 13 июня текущего года, - рассказывает начальник железнодорожной станции Владивосток Максим КУБАТИН. - Этот результат достигнут впервые за более чем 120-летний период деятельности станции Владивосток. Так, было погружено 203 вагона и выгружено 659 вагонов, что выше расчетной перерабатывающей способности станции на 207 вагонов.

По его словам, новый рекорд, значительно превышающий расчетные перерабатывающие способности станции, – это результат отлаженного взаимодействия железнодорожников и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Он стал возможен благодаря эффективному планированию сменно-суточной работы станции, оптимизации технологии ее работы. Сотрудники Дальневосточного диспетчерского центра управления перевозками смогли обеспечить равномерный подвод поездов с необходимой номенклатурой груза. Четкий план перевозок был предложен логистическим центром Восточного полигона.

Учитывая, что основные грузопотоки контейнеров проходят через порты, значительный вклад в развитие современных железнодорожных перевозок вносят партнеры ДВЖД - крупнейшие контейнерные терминалы в Находке и Владивостоке.



А контейнер лучше

Контейнерные перевозки становятся все более актуальными для Российских железных дорог. Их преимущества очевидны – скорость, сохранность груза, удобство. Для самих железнодорожников контейнеризация – это сокращение промежуточных операций, повышение общей операционной эффективности перевозочного процесса. Владельцы груза, отправляя его в контейнерах, могут выстраивать более надежный транспортный цикл – «от двери до двери».

Как сообщили в ДВЖД, с начала года во всех видах сообщения, несмотря на известные проблемы в экономике, связанные с пандемией коронавируса, контейнерные перевозки выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И более существенно росли перевозки груженых контейнеров - на 5,6%. Таким образом, перевезено 3 млн 042 тыс. тонн грузов (+8,1 %). При этом задача на нынешний год еще более сложная - обеспечить годовой рост на 7,8%. Не помешал бы экономический кризис: в какой степени он отразится на общем экономическом состоянии страны – на этот вопрос однозначного ответа пока нет. Но дорога готова обеспечить контейнерные перевозки по запросам российских и зарубежных грузоотправителей, и сама прилагает немалые усилия к тому, чтобы этот спрос стимулировать за счет развития транспортно-логистических услуг и внедрения цифровых сервисов.

В ДВЖД отмечают, что одной из самых востребованных стала отправка специализированных контейнерных поездов. Как сообщили в компании, на Дальневосточной магистрали действует 20 договоров на оказание услуги по перевозке контейнеров по твердому графику. Более 300 подобных составов ежемесячно отправляются со станций магистрали по спецрасписанию по 70 направлениям. 20 из них сформированы в 2019 году, 10 – в первом квартале этого года. Сеть маршрутов постоянно расширяется.

В 2019 году в терминале на пограничной станции Гродеково реализована технология формирования международных транзитных поездов с перегрузкой крупнотоннажных контейнеров. Новый маршрут обеспечивает спрос на перевозку грузов в контейнерах по международному транспортному коридору «Азия – Европа», а уже с марта этого года данные поезда стали использоваться и для перевозки импортных грузов.

Учитывая, что основные грузопотоки контейнеров проходят через порты, значительный вклад в развитие современных железнодорожных перевозок вносят партнеры ДВЖД - крупнейшие контейнерные терминалы в Находке и Владивостоке. Стивидоры постоянно повышают собственную пропускную способность, приобретают высокопроизводительную погрузочную технику. Приморские порты стали входными воротами для нового международного контейнерного транзитного сервиса из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports.

«Грузы в контейнерах из Японии и стран АТР приходят в терминал Восточной стивидорной компании, перегружаются на железнодорожный транспорт. Далее контейнеры следуют в составе поездов по спецрасписанию до Санкт-Петербурга, где осуществляется обратная погрузка на водный транспорт и доставка до портов северной Европы. По такому же маршруту осуществляется доставка грузов в контейнерах и в обратном направлении», - поясняют в управлении ДВЖД.

Дальнейшее развитие контейнерных перевозок на Дальневосточной железной дороге видят в объединении усилий с крупнейшими морскими перевозчиками. В частности, сегодня активно прорабатывается совместный сквозной сервис с Maersk.

Без бумаг

Для грузоотправителей имеют значение не только скорость и стоимость перевозок, но и удобство оформления документов. И как отмечают в ДВЖД, необходимым условием для переключения грузопотока из стран АТР на Дальний Восток стало внедрение технологий электронного оформления мультимодальных перевозок. Это проект «ИНТЕРТРАН», презентованный на V Восточном экономическом форуме. Он полностью переводит все необходимое документальное сопровождение в электронный вид. Общение всех участников перевозки, а также представителей государственных органов, упрощено, в систему интегрирована вся необходимая нормативно-правовая база (она может проводить до 30 операций), – в результате срок оформления контейнера в порту сокращен с четырех дней до 21 часа.

Проект «ИНТЕРТРАН» быстро развивается, а сам программный комплекс совершенствуется по мере наработки практики. И если в конце 2019 года доля цифрового оформления документов составляла около 9%, то уже по итогам первого квартала этого года треть всех перевозок на ДВЖД оформляется электронным способом. Кстати, возможность дистанционного электронного оформления документов на перевозку грузов без личного контакта стала особенно востребована в период неблагоприятных эпидемиологических условий. Можно сказать, «ИНТЕРТРАН» появился вовремя и пришелся очень кстати. И, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД, перед железной дорогой стоит задача уже до конца этого года перейти на 100% электронное оформление всех потенциально возможных перевозок импортных грузов в контейнерах.

Новые технологии, обновление технического парка, самая масштабная инвестиционная программа (порядка 120 млрд рублей только на 2020 год) – все это позволяет Дальневосточной железной дороге отвечать современным вызовам, повышать конкурентоспособность, оставаясь экономической опорой для Дальневосточного региона.

На фото: В ДВЖД отмечают, что одной из самых востребованных услуг стала отправка специализированных контейнерных поездов.

Фото из архива службы корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



