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В Приморье ожидаются тропические ливни и грозы
Приморский край оказался во власти тропического воздуха
В Приморье ожидается очень жаркая и душная погода. Местами пройдут ливни и грозы. После прохождения тайфуна Данас, полярный фронт сдвинулся далеко на север и находится немного севернее Приморья, сообщает "Маглипогода".
В начале лета эксперт "Маглипогоды" предупреждал о такой ситуации. Сейчас в Приморском крае установилась очень жаркая, а главное очень душная погода. Такая тенденция будет продолжаться, пока фронт не передвинется южнее Приморского края.
Время от времени на месте раздела проходят волновые и обычные циклоны. Циклоны эти обычно небольшие, но имеют колоссальное количество осадков. Так например с пятницы на субботу на севере Приморья местами прошли ливни и грозы с количеством до 50 мм и более за 12 часов.
Амурская область и юг Хабаровского края находятся как раз в месте нахождения полярного фронта. В этих местах очень часто идут дожди. Вот и сейчас снова происходит зарождение волнового циклона, который 30-31 июля пройдет через Хабаровский край. Снова в тех местах пройдут опасные ливни и грозы.
Местами за 3-6 часов может выпасть более 50 мм. Это очень опасное явление, которое может вызвать локальные наводнения. В Приморье местами пройдут ливни и грозы. В Приморье будет проходить атмосферный фронт, от этого циклона. В крае уже днем 30 июля погода начнет меняться. На побережье туманов и мороси станет больше. Во второй половине дня на западе края местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночь со вторника на среду в крае пройдут местами ливни и грозы. Внимание! Местами ожидаются тропические ливни и грозы.
Более вероятны осадки на севере края, в центральных и западных районах. На юге и на востоке края осадки маловероятны, но местами все же возможны кратковременные дожди и грозы. В начале августа в Приморье установится очень жаркая и душная погода. После прохождения фронта, 31 июля и далее в начале августа, в Приморском крае ожидается очень жаркая и очень душная погода. В основном будет без осадков, но местами возможны короткие ливни и грозы. Температура воздуха ночью +18 °С +28 °С. Днем воздух прогреется до +30 °С + 40 °С, на побережье +20 °С +29 °С и местами туман. Это будет лучшее время для отдыха на море.
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