www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.13 р. 100 JPY: 58.09 р.
EUR: 70.31 р. 10 CNY: 91.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье ожидаются тропические ливни и грозы

29 Июля 2019, 20:25 | Приморье

Приморский край оказался во власти тропического воздуха

В Приморье ожидается очень жаркая и душная погода. Местами пройдут ливни и грозы. После прохождения тайфуна Данас, полярный фронт сдвинулся далеко на север и находится немного севернее Приморья, сообщает "Маглипогода".

В начале лета эксперт "Маглипогоды" предупреждал о такой ситуации. Сейчас в Приморском крае установилась очень жаркая, а главное очень душная погода. Такая тенденция будет продолжаться, пока фронт не передвинется южнее Приморского края.

Время от времени на месте раздела проходят волновые и обычные циклоны. Циклоны эти обычно небольшие, но имеют колоссальное количество осадков. Так например с пятницы на субботу на севере Приморья местами прошли ливни и грозы с количеством до 50 мм и более за 12 часов.

Амурская область и юг Хабаровского края находятся как раз в месте нахождения полярного фронта. В этих местах очень часто идут дожди. Вот и сейчас снова происходит зарождение волнового циклона, который 30-31 июля пройдет через Хабаровский край. Снова в тех местах пройдут опасные ливни и грозы.

Местами за 3-6 часов может выпасть более 50 мм. Это очень опасное явление, которое может вызвать локальные наводнения. В Приморье местами пройдут ливни и грозы. В Приморье будет проходить атмосферный фронт, от этого циклона. В крае уже днем 30 июля погода начнет меняться. На побережье туманов и мороси станет больше. Во второй половине дня на западе края местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночь со вторника на среду в крае пройдут местами ливни и грозы. Внимание! Местами ожидаются тропические ливни и грозы.

Более вероятны осадки на севере края, в центральных и западных районах. На юге и на востоке края осадки маловероятны, но местами все же возможны кратковременные дожди и грозы. В начале августа в Приморье установится очень жаркая и душная погода. После прохождения фронта, 31 июля и далее в начале августа, в Приморском крае ожидается очень жаркая и очень душная погода. В основном будет без осадков, но местами возможны короткие ливни и грозы. Температура воздуха ночью +18 °С  +28 °С. Днем воздух прогреется до +30 °С + 40 °С, на побережье +20 °С +29 °С и местами туман. Это будет лучшее время для отдыха на море.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: погода  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]