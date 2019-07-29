Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
Молодежная программа Фонда Росконгресс представлена на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН
Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на Восточный экономический форум. Содержание и цели были представлены на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию с 9 по 19 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«Тематика устойчивого развития проходит красной нитью через все мероприятия Фонда Росконгресс, который на событиях реализует ряд инициатив, направленных на объединение талантливых молодых предпринимателей, ученых, политиков, экономистов и общественных деятелей, в целях создания площадок по обмену опытом и лучшими практиками наряду с конкретными проектами. Одной из таких платформ является международный пул лидеров и предпринимателей Friends for Leadership, в котором уже сейчас состоят более 100 молодых лидеров из 40 стран, объединенные в тематические проектные группы по таким темам, как социальное предпринимательство, технологии, устойчивые города, образование и проекты в области устойчивого развития. Данная инициатива вышла за пределы мероприятий в России и востребована к проведению на ключевых международных площадках, включая форматы под эгидой ООН», – отметил советник Президента России Антон Кобяков.
В рамках Форума большое внимание было уделено молодежной проблематике и вовлечению молодых людей в достижение Целей в области устойчивого развития к 2030 году. Под эгидой Форума прошел ряд круглых столов, где было представлено международное сообщество молодых лидеров и предпринимателей Фонда Росконгресс Friends for Leadership. Такие круглые столы состоялись при организации со стороны Рабочей группы ООН по детям и молодежи, ООН-Хабитат и ООН-женщины. Активные участники с собственными проектами по тематике устойчивого развития были приглашены к участию в программе Friends for Leadership на Восточном экономическом форуме – 2019, который будет проходить 4–6 сентября 2019 года.
Отдельную презентацию проектов Фонд Росконгресс провел в рамках выставки «Достижение Целей устойчивого развития через региональную интеграцию. Опыт стран Евразийского экономического союза», организованной Постоянным представительством Российской Федерации при ООН совместно с партнерами из стран ЕАЭС.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
- Приморье удивит участников и гостей Восточного экономического форума
- Опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2019
- Бизнес-диалог "Россия – Индия" состоится на ВЭФ во Владивостоке
- Чукотка обскакала Приморье по инвестициям
- На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
- На ВЭФ во Владивостоке шаги будут обменивать на криптовалюту
- ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в дальневосточные проекты
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
Новости раздела
- В Приморье готовят к спуску на воду самое большое за последние 30 лет судно
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- Tele2 открыла зону для путешественников по "другим правилам" в Шереметьеве
- Для комфорта жителей в Приморья строят только магазины
- Автомастерская на колесах пополнила парк техники Приморской авиабазы
- 105 объектов будут снесены во Владивостоке
- Две японские авиакомпании планируют летать во Владивосток
- В Находке выявлены нарушения экологических норм при перевалке угля
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату