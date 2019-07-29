Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ

Молодежная программа Фонда Росконгресс представлена на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН

Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на Восточный экономический форум. Содержание и цели были представлены на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию с 9 по 19 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Тематика устойчивого развития проходит красной нитью через все мероприятия Фонда Росконгресс, который на событиях реализует ряд инициатив, направленных на объединение талантливых молодых предпринимателей, ученых, политиков, экономистов и общественных деятелей, в целях создания площадок по обмену опытом и лучшими практиками наряду с конкретными проектами. Одной из таких платформ является международный пул лидеров и предпринимателей Friends for Leadership, в котором уже сейчас состоят более 100 молодых лидеров из 40 стран, объединенные в тематические проектные группы по таким темам, как социальное предпринимательство, технологии, устойчивые города, образование и проекты в области устойчивого развития. Данная инициатива вышла за пределы мероприятий в России и востребована к проведению на ключевых международных площадках, включая форматы под эгидой ООН», – отметил советник Президента России Антон Кобяков.

В рамках Форума большое внимание было уделено молодежной проблематике и вовлечению молодых людей в достижение Целей в области устойчивого развития к 2030 году. Под эгидой Форума прошел ряд круглых столов, где было представлено международное сообщество молодых лидеров и предпринимателей Фонда Росконгресс Friends for Leadership. Такие круглые столы состоялись при организации со стороны Рабочей группы ООН по детям и молодежи, ООН-Хабитат и ООН-женщины. Активные участники с собственными проектами по тематике устойчивого развития были приглашены к участию в программе Friends for Leadership на Восточном экономическом форуме – 2019, который будет проходить 4–6 сентября 2019 года.

Отдельную презентацию проектов Фонд Росконгресс провел в рамках выставки «Достижение Целей устойчивого развития через региональную интеграцию. Опыт стран Евразийского экономического союза», организованной Постоянным представительством Российской Федерации при ООН совместно с партнерами из стран ЕАЭС.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru