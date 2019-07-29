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Во Владивостоке до 7 ноября закрыли улицу Капитана Шефнера на ремонт
После того как рабочие завершат верхний участок дороги, он будет открыт
Подрядная организация приступила к подготовительным дорожным работам на улице Капитана Шефнера во Владивостоке. До ноября здесь будет выполнен капитальный ремонт дорожного полотна с заменой трубопровода. В эти дни здесь работает специальная техника, которая начала демонтаж бетонного основания дороги, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
К работам на объекте подрядчик, которым выступает ООО «ФедералСтрой», приступил в минувшие выходные. В планах – замена трубопровода, демонтаж бетонного основания дороги, устройство покрытия из армированной бетонной смеси с захваткой с обеих сторон с последующим устройством покрытия из асфальтобетонной смеси. Такого серьезного, капитального ремонт улица не видела более 10 лет.
«Дорога непростая, с большим уклоном, – говорит начальник управления дорог и благоустройства администрации города Сергей Макаров. – При этом является важной городской артерией, которая долго ждала капитального ремонта. Уверены, что подрядная организация уложится в сроки и выполнит все работы на самом высоком уровне».
Сегодня дорога перекрыта от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до кольца улицы Пушкинской. Планируется, что после того как рабочие завершат верхний участок дороги, он будет открыт. После этого подрядчик приступит к ремонту участка от кольца до пересечения улицы Капитана Шефнера со Светланской. Все работы на объекте должны быть завершены до 7 ноября.
Напомним, последний раз на улице Капитана Шефнера дорожники работали в сентябре прошлого года. Тогда ее удалось частично привести в порядок в рамках аварийно-восстановительного ремонта. В этом году найдены средства на капитальный.
Евгений Кулешов (фото)
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