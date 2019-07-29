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В Приморье готовят к спуску на воду самое большое за последние 30 лет судно
До этого суда такого класса в России не выпускались
На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в Приморье в современной истории. Спуск танкера на воду запланирован в конце августа.
Как отметили в департаменте промышленности Приморского края, помимо современных технологических особенностей проект интересен еще и тем, что такое судно может работать даже в сложной ледовой обстановке. До этого суда такого класса в России не выпускались.
«На данный момент танкер “Михаил БАРСКОВ” выкачен со стапелей и поставлен в док для покраски. Спуск на воду запланирован в конце августа», – сообщили специалисты.
По информации предприятия, малый морской танкер «Михаил БАРСКОВ» был заложен на АО «Восточная верфь» 10 октября 2015 года. Это самое крупное судно, построенное в Приморском крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Корпус выполнен из усиленного ледового класса Arc4 для возможности работы в арктических морях, судно оснащено авиавооружением для вертолетной техники, установлен кран-манипулятор.
Фото – АО «Восточная верфь»
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