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Для комфорта жителей в Приморья строят только магазины
Pа первое полугодие в Приморском крае ни детских садов, ни школ, ни больниц не появилось
Значительный ввод объектов торговли перекрыл недостаток ввода в Приморском крае других объектов социально-культурного назначения
По данным Федеральной службы государственной статистики, в первом полугодии 2019 года Приморье, реализуя планы повышения уровня комфортности среды обитания жителей края, отчиталось по вводу в действие после строительства и реконструкции ряда необходимых региону и его жителям мощностей и объектов.
Наиболее впечатляющим оказался прирост в Приморском крае торгово-офисных центров – 40 862 квадратных метров и торгово-выставочных центров – 108 217 квадратных метров, среди которых и один из крупнейших в стране по введенной в эксплуатацию площади комплекс «Калина Молл» во Владивостоке.
Было построено порядка 3 730 кв. метров открытых спортивных и игровых площадок, введено четырех физкультурно-оздоровительных комплекса, появилось 30 новых гостиничных мест и девять мест в домах отдыха.
Инженерное обеспечение выросло на мощность по теплоснабжению – 3,9 гигакалорий в час, на 4 километра тепловых сетей, 3,4 километра канализационной сети, 400 метров водопроводов, 300 метров газовых сетей построенных за счет частных инвестиций. В сельской местности введены мощности по очистке 300 кубометров стоков в сутки.
В числе сданных в минувшем полугодии, к сожалению, не оказалось детских садов, школ, больниц, поликлиник, кемпингов, мотелей, гостиниц, клубных учреждений, бань, салонов красоты и пр. объектов социального назначения.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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