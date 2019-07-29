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Автомастерская на колесах пополнила парк техники Приморской авиабазы
Автомастерская отправится в Тернейский район, где бульдозеры подготавливают почву под будущие посадки кедра
Новая передвижная автомастерская для ремонта лесной спецтехники пополнила парк Приморской авиабазы. Это позволит более эффективно решать задачу по сохранению лесов в рамках национального проекта «Экология», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, передвижная автомастерская на шасси КАМАЗ предусмотрена для ремонта автотракторной техники в полевых условиях.
«Этот автомобиль уже второй из подобной серии поступления спецтехники в текущем году. Он полностью оснащен по нашим предложениям – краном, прессом, станками, автосканером, насосом, сварочным аппаратом, мойкой и другим необходимым оборудованием», – отметил начальник Приморской авиабазы Владимир Куликов.
Автомастерская отправится в Тернейский район, где бульдозеры подготавливают почву под будущие посадки кедра.
Напомним, в этом году направлено 100 миллионов рублей на техническое перевооружение Приморской авиабазы. В распоряжении специалистов – новые автомобили, беспилотные летательные аппараты, парашюты, которые позволят более оперативно тушить лесные пожары.
Фото – Приморская авиабаза
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