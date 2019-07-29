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105 объектов будут снесены во Владивостоке
Распоряжение вступило в силу, контроль исполнения мэр Владивостока оставил за собой
Во Владивостоке состоялось заседение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов.
На сайте администрации Владивостока опубликован полный перечен объектов, которые попадают под снос.Под предписание попали торговые киоски, металлические гаражи и контейнеры, строения из сэндвич-панелей.
Освобождение самовольно занятых земельных участков, снос самовольных построек, перенос иных объектов и вывоз на временное хранение материалов демонтажа и иного имущества будут осуществляться муниципальным бюджетным учреждением «Содержание городских территорий».
Финансирование затрат по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек, переносу иных объектов и временному хранению материалов демонтажа и иного имущества осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.
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