Две японские авиакомпании планируют летать во Владивосток

Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют две российские авиакомпании

Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Полеты будут вестись несколько раз в неделю. В службе по связям с общественностью авиакомпании подтвердили РИА Новости , что такие планы есть, однако официального решения пока нет.

По данным "Никкэй", ANA также надеется, что ее полеты во Владивосток будут содействовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Японией. По состоянию на 2017 год, во Владивостоке действовало 49 японских компаний, что на 11% больше, чем годом ранее. Как отмечает газета, еще одна крупная авиакомпания Японии JAL также рассматривает возможность полетов во Владивосток из аэропорта Нарита в 2020 году.