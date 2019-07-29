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Две японские авиакомпании планируют летать во Владивосток

29 Июля 2019, 11:54 | Приморье

Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют две российские авиакомпании

Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Полеты будут вестись несколько раз в неделю. В службе по связям с общественностью авиакомпании подтвердили РИА Новости, что такие планы есть, однако официального решения пока нет.
По данным "Никкэй", ANA также надеется, что ее полеты во Владивосток будут содействовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Японией. По состоянию на 2017 год, во Владивостоке действовало 49 японских компаний, что на 11% больше, чем годом ранее. Как отмечает газета, еще одна крупная авиакомпания Японии JAL также рассматривает возможность полетов во Владивосток из аэропорта Нарита в 2020 году.
 
Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют российские авиакомпании S7 и "Аврора".
 
Кроме того, как написал на своей странице в соцсети экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко, о старте собственных рейсов Токио - Владивосток - Токио с весны 2020 года сообщает и японская авиакомпания JAL. 
 
Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: АТР  Япония  авиаперевозки 



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