В Находке выявлены нарушения экологических норм при перевалке угля

Всем компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачев проверили, как стивидорные компании Находки выполняют экологические требования.



Главная цель визита главы региона и замгенпрокурора в Находку – проверить ход подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля. Они «прошли» по морю вдоль бухты, посмотрели, как идет отгрузка угля в портах Находки, эффективно ли работает оборудование по обеспыливанию угольных терминалов.



Олег Кожемяко подчеркнул, что все стивидоры должны представить проекты и дорожные карты по переходу на закрытую перевалку.



«Причем это должны быть не просто декларации, а официальные документы, в том числе и с подтверждением оплаты тех или иных действий. Предприятия, осуществляющие перевалку угля, должны осознавать, что экологическая безопасность превыше всего, и если они не выполнят поручение Президента России, то будут перестраивать свою работу», – обозначил Губернатор.



Глава Приморья отметил, что, несмотря на значительные вложения стивидоров в обеспечение экологической безопасности – более 3 миллиардов рублей за три года, выявлен ряд нарушений со стороны некоторых компаний.



«Основные нарушения – пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспылевающего оборудования. Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности», – заявил Олег Кожемяко.



По словам Игоря Ткачева, органы прокуратуры пристально следят за соблюдением природоохранного законодательства углеперевалочными компаниями.



«Важно понимать, что те меры, которые стивидоры принимают в сфере экологической безопасности, должны приводить к реальным показателям – отсутствию жалоб со стороны населения, снижению загрязнения окружающей среды. И пока эти условия не будут выполняться в полном объеме, прокуратура будет реагировать, в том числе, и выходить с ходатайствами о приостановке деятельности предприятий», – подчеркнул замгенпрокурора России.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)