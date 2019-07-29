Редкая водоросль найдена в Приморье

Впервые в заливе Петра Великого зафиксирована водоросль коккофора Лангсдорфа

Редкая бурая водоросль коккофора Лангсдорфа найдена на литорали полуострова Ликандера Северного района Дальневосточного морского заповедника.

Сотрудниками Национального научного центра морской биологии ДВО РАН и студентами Дальрыбвтуза выполнена гидробиологическая экспресс-съемка литорали полуострова Ликандера.

В сборах макробентоса впервые для этого участка отмечена редкая для залива Петра Великого бурая водоросль коккофора Лангсдорфа, вид включен в Красную книгу Приморского края. Ранее коккофора Лангсдорфа была отмечена на восточном и южном участках заповедника.