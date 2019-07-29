Во Владивостоке подешевела земля под стройку

Особенно сильное падение средних цен было отмечено по Эгершельду и району улицы Фадеева – более 27%

В дальневосточной столице на 16,3% снизились цены на участки под новые коммерческие объекты. По данным ООО «Индустрия-Р» средняя цена предложения сотки земли под коммерческое строительство во Владивостоке снизилась с 1 438 066 рублей в первом квартале этого года до 1 203 637 рублей во втором квартале. Особенно сильное падение средних цен было отмечено по Эгершельду и району улицы Фадеева – более 27%. А самый большой рост во втором квартале наблюдался в районе ул. Выселковой – 11,8%.

Разница средних минимума и максимума цен, как отмечает эксперт Сергей ДЫМЧЕНКО, по городу во втором квартале этого года составляла целый порядок, а по отдельным районам и того больше. Например, по Эгершельду сотка по минимальной цене предлагалась всего за 178 571 рублей, а по максимальной – за 4 065 041 рублей. При этом максимальная цена сотки под коммерческое строительство была отмечена в районе Второй Речки - 4 907 975 рублей, а минимальная на улице Выселковой – 41 975 рублей.

По видам разрешенного использования средние цены городской сотки составляли: под автотранспорт – 3 574 265 рублей, под гаражное строительство – 2 281 553, многоэтажное жилье – 1 719 153, под объекты торговли – 1 445 727, под административные здания – 1 404 056, объекты общественно-деловой зоны местного значения – 1 304 796, промышленное строительство – 787 066, малоэтажное жилье – 653 334, и под склады – 303 356 рублей.