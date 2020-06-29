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Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья сменила гендиректора
Для нее это обычная схема
Совет директоров ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) освободил от должности генерального директора Николая ШИКУЛУ, возглавлявшего компанию с апреля 2019 года.
Новым главой компании с 16 июня избран Сергей НАЛАБОРДИН, до этого занимавший должность заместителя директора по флоту, директора филиала во Владивостоке ООО «Чукотка» (Анадырь, рыбодобывающая компания).
Согласно уставу ПБТФ, гендиректор предприятия избирается решением совета директоров ежегодно до следующего годового собрания акционеров.
Сергей Иванович Налабордин родился 14 мая 1959 года. В 1979 году завершил обучение в Дальневосточном мореходном училище по специальности «судоводитель». В 2010 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, получив специальность «инженер-судоводитель». Прошел путь от штурмана до капитана судов и гендиректора в различных организациях.
Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «Преображенская база тралового флота» - одно из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Основу флота составляют восемь промысловых судов, в том числе три больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ), два рыболовно-крилевых траулера, две рыболовные шхуны и одно креветколовное судно. Основные рынки сбыта - Япония и Южная Корея. Доля ПБТФ среди рыболовецких компаний Дальнего Востока в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%. 98,0154% акций компании владеет ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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