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В Приморье планируют собирать новые "кукурузники"
Проект компании из Артема может получить субсидию из регионального бюджета
Приморский край может выделить субсидию на организацию сборки на базе ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» (с. Воздвиженка) нового гражданского самолета на базе «кукурузника» Ан-2 (на фото). Ранее сообщалось, что стоимость нового легкого самолета на замену Ан-2 не должна превышать 120 млн рублей, а цена за час эксплуатации не должна быть больше 30 тыс. рублей.
Получателями субсидий в Приморье могут стать предприятия, которые планируют организовать выпуск гражданской продукции.
«Еще один интересный проект в этой сфере – обеспечение загрузки производственных мощностей ООО «322 АРЗ» в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО «Гранат» по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – сказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей КАЛИТИН.
По данным минпромторга Приморья, суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составляют 60 млн рублей, куда входят приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупка материалов и оборудования.
ООО «Гранат» (г. Артем) является представителем официального дилера в Дальневосточном регионе РФ компании «Robinson Helicopter Company» (США) и дистрибьютора компании «Airbus helicopters» компании «Uralhelicom». Авиапарк ООО насчитывает 8 вертолетов, в том числе 4 российских Ми-2, по два Eurocopter и Robinson.
Производственные площади ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» располагаются в Уссурийском, Спасск-Дальнем и Артемовском районах Приморского края. В настоящее время завод производит ремонт авиационной техники 3-го и 4-го поколения: самолетов Су-24 (МР), Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолетов Ми-8, Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29, Ка-32, а также самолетов легкомоторной авиации Ан-2 и Як-52.
В 2019 году ООО «Байкал-Инжиниринг» (дочерняя компания «Уральского завода гражданской авиации, УЗГА) выиграла тендер Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 - до этого предполагалось, что региональный самолет под названием «Байкал» будет выпускать «Улан-Удэнский авиазавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») на основе разработки Сибирского НИИ авиации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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