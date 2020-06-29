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"Ростелеком" подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 1820 IP-камер в Приморском крае
29 Июня 2020, 13:47 | Приморье
«Ростелеком» оборудовал в школах Приморского края систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), очный этап которого начнется 3 июля. В аудиториях пунктов проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) размещены в общей сложности 1820 видеокамер.
Специалисты «Ростелекома» установили систему видеонаблюдения в 882 аудиториях в 73 школах региона. Лидерами по количеству школ, оборудованных для проведения ЕГЭ, стали Владивосток, Уссурийск и Находка. Помимо этого, 56 камер установлено в РЦОИ, где проводится прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Онлайн-трансляция со всех камер будет доступна на портале www.smotriege.ru.
«Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ — один из важнейших инфраструктурных проектов “Ростелекома”, который мы реализуем в Приморском крае уже на протяжении семи лет. Из года в год компания модернизирует систему видеонаблюдения и совершенствует защиту от вирусных атак. Для того чтобы система работала стабильно, мы организуем дистанционную поддержку трансляции и обеспечим работу мобильных бригад, которые при необходимости смогут оперативно оказать техническую помощь», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
В каждой аудитории пункта проведения экзамена (ППЭ) и штабе руководителя ППЭ установлено не менее двух IP-камер. Они располагаются таким образом, что в их объектив попадают все участники ЕГЭ и номера их рабочих мест, а также находящиеся в аудитории организаторы экзамена, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и последующей упаковки. Кроме того, в некоторых школах Владивостока камеры дополнительно установлены в коридорах.
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Теги: Ростелеком ЕГЭ видеонаблюдение
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