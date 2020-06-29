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Японские шоколадки и лапша в Приморье опять в цене
Компании-импортеры продуктов питания во Владивостоке, попавшие под удар сразу двух обстоятельств – снижение продаж в условиях эпидемии и изменение курса валют с неизбежным ростом цен на импорт – оказались в более сложном положении в последние месяцы, чем российские продуктовые ритейлеры, сориентированные в большей степени на российские продукты.
Наиболее тяжелый период с начала апреля и практически до середины мая принес рекордное падение продаж японских продуктов питания – до 40%.
Но уже июнь показал положительную динамику. И постепенное восстановление прежних объемов к концу месяца перешло в устойчивую тенденцию. «Мы испытали снижение спроса на фоне страха людей выходить лишний раз на улицу в весенние месяцы, - говорит президент компании «Ейлан», владеющей сетью магазинов японских товаров «Данран» Елена ДОБРЖАНСКАЯ. - Но японские шоколад и лапша всегда пользовались большим спросом и продажи этих товаров довольно быстро восстановились. За ними последовал рост спроса и на другие японские и корейские продукты. Надеемся, что самое тяжелое мы уже пережили, сохранив при этом все наши магазины и сотрудников».
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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