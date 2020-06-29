www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.13 р. 100 JPY: 64.63 р.
EUR: 77.54 р. 10 CNY: 97.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Японские шоколадки и лапша в Приморье опять в цене

29 Июня 2020, 10:43 | Приморье

Компании-импортеры продуктов питания во Владивостоке, попавшие под удар сразу двух обстоятельств – снижение продаж в условиях эпидемии и изменение курса валют с неизбежным ростом цен на импорт – оказались в более сложном положении в последние месяцы, чем российские продуктовые ритейлеры, сориентированные в большей степени на российские продукты.

Наиболее тяжелый период с начала апреля и практически до середины мая принес рекордное падение продаж японских продуктов питания – до 40%.

Но уже июнь показал положительную динамику. И постепенное восстановление прежних объемов к концу месяца перешло в устойчивую тенденцию. «Мы испытали снижение спроса на фоне страха людей выходить лишний раз на улицу в весенние месяцы, - говорит президент компании «Ейлан», владеющей сетью магазинов японских товаров «Данран» Елена ДОБРЖАНСКАЯ. - Но японские шоколад и лапша всегда пользовались большим спросом и продажи этих товаров довольно быстро восстановились. За ними последовал рост спроса и на другие японские и корейские продукты. Надеемся, что самое тяжелое мы уже пережили, сохранив при этом все наши магазины и сотрудников».

Елена АБАШЕВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
Автор:
Теги: Япония  импорт  продукты 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]