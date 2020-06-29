На дорогах Приморья устраняют последствия переливов

Сильные дожди, прошедшие в Приморье, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. На отдельных участках дорог из-за переливов воды ограничен проезд, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



По данным АО «Примавтодор», сложная обстановка сложилась на восьми участках автодорог края.



«Проезд ограничен на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новопокровка в Красноармейском районе, на 650-м километре дороги в село Абражеевка в Черниговском районе, на 1-м километре автодороги ОРП–Ленино в Кавалеровском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, а также на трех участках автодороги 300 километр-Фурманово в Ольгинском районе. Специалисты Примавтодора патрулируют каждый проблемный участок и следят за обстановкой», – заявили в ведомстве.



В региональном министерстве ГО и ЧС отмечают, что паводковая обстановка в Приморье остается на контроле. Резкие подъемы уровня воды наблюдались на малых реках бассейна Японского моря, в верхнем течении рек бассейнов Уссури озера Ханка. Оперативные службы следят за ситуацией, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

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