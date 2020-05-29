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Во Владивостоке началась проверка магазинов, которые намерены возобновить работу
29 Мая 2020, 14:41 | Приморье
Административные комиссии Владивостока приступили к проверке предприятий торговли, которые намерены возобновить свою работу в рамках первого этапа послаблений режима повышенной готовности. Сегодня, 29 мая, такие мероприятия прошли во Фрунзенском районе.
На предприятиях розничной торговли непродовольственными товарами специалисты городской администрации проверяют у сотрудников наличие средств индивидуальной защиты – это маски, разовые перчатки и кожные антисептики, дезинфицирующих средств для посетителей, а также журналы санитарной обработки и термометрии.
Готовы к открытию: во Владивостоке проверяют магазины непродовольственных товаров, которые могут возобновить свою работу
«Важным требованием для возобновления работы торговой точки является отдельный вход в помещение и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров включительно. Также руководители предприятий должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и сотрудниками не менее 1,5 метра», – отмечают специалисты.
На сегодняшний день административные комиссии проверили более 90 магазинов во всех районах города.
Напомним, что с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Для снятия ограничений им необходимо сделать следующее:
1) скачать форму уведомления о начале работы;
2) обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;
3) заполнить уведомление и отправить его в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес [email protected];
4) подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления;
5) приступить к работе после появления в реестре информации об успешном прохождении организацией мониторинга.
Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, размещен на сайте правительства Приморского края.
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Теги: торговля коронавирус
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