Приморье вошло в ТОП-5 российских регионов с наименьшим давлением на бизнес

Накануне уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал регионы России с наибольшим и наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Приморский край вошел в пятерку регионов, в которых отмечено наименьшее административное давление на бизнес.

Рейтинг, в который вошли 85 субъектов РФ, составлен на основе данных региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.

Первое место среди регионов с наименьшим давлением на бизнес принадлежит Ульяновской области, за ней следуют Удмуртия, Карелия, Адыгея и Приморский край. Во главе антирейтинга оказались Дагестан, Иркутская область, Чеченская республика, Коми и Волгоградская область.

Напомним, что в прошлом году Приморский край занимал 16-ю (из 81) строчку в «Индексе административного давления».

По словам заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова, значительное улучшение позиции региона в этом рейтинге – результат системной работы большой команды, включая представителей власти, бизнес-объединений, уполномоченного по правам предпринимателей.

«Нам есть, куда стремиться, но, тем не менее, это показательный результат той системной работы, которую мы будем должны вести всегда», – уточнил он.

Отметим, сегодня в Приморье ведется системная работа по снижению административного давления на бизнес. Соответствующая задача определена региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.