Домик в глубинке становится не по карману

Пандемия переформатирует стоимость аренды жилплощади в Приморье

На фоне пандемии стоимость аренды небольших квартир в черте Владивостока, а также загородных домов и жилой недвижимости в населенных пунктах, удаленных от столицы ДФО, заметно подросла. Однако ажиотажа на рынке аренды в Приморье пока не наблюдается.

В так называемых спальных районах Владивостока еще в декабре можно было снять квартиру гостиничного типа за 14 тыс. рублей. Сейчас цена варьируется от 15 до 18 тыс. рублей. В ликвидных районах города - 1,2 Речки, проспект Столетия Владивостока, Эгершельд - цена на гостинки также увеличилась и начинается сейчас в среднем от 24 тыс. рублей.

Собственники жилья на периферии, видимо, надеясь на массовую миграцию населения в деревни, подняли стоимость аренды даже там, где ранее квадратные метры сдавались просто за оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, в поселке Ярославский аренда однокомнатной квартиры с необходимой мебелью сегодня начинается от 3 тыс. рублей в месяц. Еще зимой недвижимость здесь с трудом сдавали в аренду за квартплату.

В селе Хороль однокомнатные квартиры стоят от 5 до 8 тыс. рублей, тогда как в феврале аренда «однушки» не превышала 2,5 тыс. рублей в месяц. В Черниговке однокомнатная жилплощадь стартовала от 3 тыс. рублей в месяц, на сегодняшний день, судя по многочисленным объявлениям, аренду предлагают от 5 тыс. рублей. Жилье в Спасске-Дальнем в среднем подорожало на 2 тыс. рублей - на данный момент аренда однокомнатных квартир начинается от 8 тыс. рублей в месяц. В Михайловском районе в большинстве своем квартиры сдаются посуточно - в пределах 1,6 тыс. за сутки. Совсем недавно суточная аренда однокомнатной квартиры здесь начиналась от 800 рублей.

В Камень-Рыболове аренда жилья - в районе 7 тыс. рублей, что на 2-3 тысячи больше декабрьской. В Большом Камне большинство однокомнатных квартир сдается за 8 тыс. рублей.

Интересно, что при достаточно инертном спросе стоимость аренды дач, коттеджей и частных домов также выросла. Большая часть предложений касается посуточной аренды. Средняя цена коттеджей в пригороде Владивостока - 12 тыс. рублей в сутки. Если проанализировать рынок ежемесячной аренды загородных домов, ее стоимость варьируется от 90 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц.

Алина, риелтор:

- У нас в районе Седанки с марта сдается отличный коттедж. Месяц назад его ежемесячная цена составляла 90 тыс. рублей. Сейчас, в апреле, стоимость увеличилась до 100 тыс. рублей, но пока желающих его снять я не вижу. То же происходит и с другой недвижимостью так называемого премиум сектора. Есть, конечно, предложения по аренде в глуши. Например, в Партизанском районе сдаются неплохие дома за 10 тыс. рублей в месяц. В Находкинском городском округе много домов сдается посуточно - в среднем, 6 тыс. рублей в сутки. Но и в этом сегменте еще ажиотажа не наблюдаем.

Директор АН «Городской риелторский центр» Сергей КОСИКОВ:

- В связи с коронавирусом с марта наблюдается отток населения в край и в другие регионы. Люди стараются максимально оптимизировать свои расходы. Но большинство таких граждан имеют свое жилье в тех населенных пунктах, куда выезжают. Поэтому мы не наблюдаем значительного увеличения спроса на квартиры и дачи в поселках, удаленных от города. В целом, сейчас рынок аренды жилья, безусловно, снизил активность. Восстанавливаться он начнет ближе к концу текущего года.

Александра, педагог дошкольного образования:

-Несколько лет я работала нянечкой в хорошей семье. Коронавирус внес свои коррективы, работы я лишилась. У меня есть собственная квартира во Владивостоке но, опасаясь обостряющейся ситуации с пандемией, мы с сестрой приняли решение на время перебраться в какую-нибудь деревню, подальше от города, и там переждать карантин. Больше месяца пыталась сдать свою «двушку». Не вышло. Снять домик или квартирку в том же Хорольском районе сейчас стоит от 8 до 16 тыс. рублей. Мою квартиру я оцениваю в районе 30 тыс. рублей. Агентства еще проценты на нее накручивают. Так что желающих снять мою жилплощадь пока не нашлось. Сдавать без посредников я, лично, опасаюсь. Пришлось остаться во Владивостоке на свой страх и риск.

Представитель агентства недвижимости «Метры» Иван СОЛОВЬЕВ:

- В связи с тем, что существенная часть населения, не имеющая собственной жилплощади во Владивостоке, в условиях самоизоляции, карантина и потери устойчивого дохода старается покинуть город, перебираясь на периферию, спрос на аренду жилья в столице ДФО значительно просел. Но большинство людей уезжают в поселки и деревни не с целью снять там жилье, а просто возвращаются в собственные дома и квартиры, чтобы максимально сократить расходы и переждать период карантина. При этом, цены на съемное жилье в городе в некоторых случаях подросли на 2-3 тыс. рублей. Возможно, это связано с попыткой собственников хоть как-то компенсировать убытки по принципу - кому надо, снимет и подороже. Однако, отмечу, что такие квартиры практически не востребованы. При этом, очень быстро сдаются жилые помещения с адекватной стоимостью, как правило, без посредников.

На фото: Горожан потянуло на свежий воздух.

Фото из архива.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.