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"Ростелеком" обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ

29 Апреля 2020, 18:20 | Приморье

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

«Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

С 27 апреля 2020 года работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.

Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях «Ростелекома».

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.

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Досье "Золотого Рога": Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» появилось в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Великой Победы, при поддержке президента России Владимира Путина. Движение является одной из самых крупных добровольческих организаций страны и объединяет более 200 000 человек в 85 субъектах России, которые занимаются сохранением исторической памяти с помощью современных и интересных форматов.

Основные направления деятельности — помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, организация и проведение Всероссийских исторических квестов и акций в формате «Дни единых действий» (например, Всероссийские акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Улыбка Гагарина» и др.). Особое внимание добровольцы уделяют помощи в организации народного шествия «Бессмертный полк».

В 2018 году «Волонтеры Победы» совместно с Историко-архивным институтом Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Общественной палаты Российской Федерации инициировали Всероссийский проект «Моя история». Целью проекта является оказание волонтерского содействия гражданам в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа.

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы, движение реализует проект «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», основной задачей которого является объединение волонтеров в разных странах мира для оказания помощи в организации ключевых событий празднования Великой Победы. Цель проекта — напомнить миру о событиях Второй мировой войны, чтобы эта трагедия никогда не повторилась снова. В настоящее время проект объединяет добровольцев в 45 странах мира.

В 2020 году «Волонтеры Победы» вместе с партнерами создают мобильные бригады адресной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В рамках данного проекта предусмотрены: оказание помощи в социально-бытовых вопросах, приглашение и сопровождение на мероприятия в качестве гостей и экспертов, поздравления с праздниками, помощь в приобретении продуктов, лекарств.


 

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Теги: день победы  Ростелеком  Волонтеры Победы 



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