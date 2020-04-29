В Приморье ремонт жилых помещений можно делать строго по часам

Запрет на проведение «шумных» ремонтных работ вводится в Приморском крае. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в среду, 29 апреля.



Согласно решению оперштаба, собственникам и арендаторам жилых помещений разрешено проводить работы, связанные с повышенным шумом с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.



«Мы продлеваем и даже усиливаем ограничительные меры, в том числе, и самоизоляции. Необходимо создать максимально комфортные условия для того, чтобы люди находились дома. Введение такого режима тишины – одна из мер. Это не значит, что ремонт делать нельзя. Просто давайте уважать друг друга и обустраивать свои жилища в установленное время», – обозначил Олег Кожемяко.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)