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Важна идея: В Приморье впервые выберут 50 инновационных проектов для территории
Призовой фонд составит 2,5 миллиона рублей
28 апреля начался прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных проектов для Приморского края» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Центр «Мой бизнес» совместно с министерством экономического развития Приморского края запускает конкурс по отбору идей и проектов, направленных на развитие региона и решение социальных и общественно значимых задач. Принять участие в нем могут все жители края. Критерии отбора лучших – научная новизна и соответствие научным законам, идея должна быть прикладной и иметь возможность коммерциализации. Заявки принимаются до 28 июня.
Как сообщили в региональном минэкономразвития, главная задача конкурса – повышение и популяризация инновационного потенциала Приморья.
«Вокруг нас много талантливых людей, которые увлеченно занимаются наукой, поиском новых решений для повседневных задач. Это непростой путь. Поэтому важно поддержать тех, чьи идеи и проекты могут сделать жизнь в Приморском крае лучше, кто видит новые возможности. Мы считаем, что эта премия станет стимулом не останавливаться, подтвердит, что в конечном продукте заинтересованы, и сподвигнет к активным действиям по воплощению этих проектов в жизнь», – прокомментировала глава ведомства Наталья Набойченко.
Проекты будут отбираться в шести номинациях:
– «Цифровая экономика»;
– «Старт инноваций»;
– «Патент года»;
– «Социально значимые инновации»;
– «Перспектива»;
– «Инновации в образовании».
«Мы впервые совместно с Правительством Приморского края запустили проект по поддержке инновационного предпринимательства. Принимаем заявки от всех – не важно, есть у тебя ИП или ты пока школьник или студент. Важна идея и желание создавать и развиваться. Это еще один важный шаг к созданию в регионе условий для развития творческой мысли и предпринимательства», – отметил директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.
В номинации «Цифровая экономика» эксперты отберут пять лучших проектов по созданию информационных систем. 10 лучших проектов в номинации «Старт инноваций» получат приз, если проекты смогут решить проблемы научно-технического характера по направлениям технологии и новые материалы, информационные технологии, сельское хозяйство, а также машиностроение, энергетика и строительство. Изобретения и разработки, получившие патент в 2019-2020 годах, будут отмечены в номинации «Патент года».
В номинации «Социально значимые инновации» отберут 10 проектов, направленных на решение социально-экономических задач развития Приморья. Номинация «Инновации в образовании» создана специально для учителей школ, воспитателей детских садов и преподавателей вузов и колледжей края. Они могут направить на конкурс проекты по улучшению процесса обучения от дошкольного до высшего, причем вне зависимости от предмета – математика, филология, история, химия и другие.
Особая номинация – «Перспектива». В ней могут принять участие только школьники и студенты в возрасте с 11 до 19 лет. Жюри ждут проекты в области экологии, сельского хозяйства, марикультуры, системотехники, композитных материалов, энергетики, архитектуры и медицины.
В результате отбора жюри выберет 50 лучших проектов в шести номинациях. Каждый из победителей получит по 50 тысяч рублей.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить пакет документов: анкету заявителя в формате Word, соглашение между заявителем, участниками заявки (в случае, если заявка подается коллективом авторов) и правообладателем (правообладателями) интеллектуальной собственности, а также согласие на обработку персональных данных. Пакет документов представляется на бумажном и электронном носителе.
Заявки принимаются до 28 июня на почту: [email protected], с пометкой «Конкурс 50 лучших инновационных проектов». Итоги будут известны в первой декаде августа.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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