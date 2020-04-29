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В Приморье продолжается ремонт трассы Артем–Находка
29 Апреля 2020, 09:42 | Приморье
Задействованы 27 рабочих и 57 единиц техники, в период с 23 по 26 апреля уложено более 1600 тонн асфальта
Дорожники продолжают ремонт автомобильной дороги Артем–Находка. Сейчас рабочие и техника ООО «Трансстроймеханизация» трудятся на 100 и 113 километрах трассы.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, асфальт уже уложен на участке с 86 по 88 километры дороги в районе Фокино. Пучины убрали на участке со 100 до 101 километра в районе поселка Руднево – сейчас готовят основание из щебеночно-песчаной смеси, а на 101 и 113 километрах с помощью фрезы сняли старое асфальтовое основание.
Фото – Минтранс Приморского края
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