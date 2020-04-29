Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще два дома для дольщиков начали достраивать в Приморье
Требуемый срок для завершения строительно-монтажных работ по обоим домам – не менее 8 месяцев. Работы на площадках уже начались
Заключены договоры подряда на завершение строительства двух долгостроев в Артеме. Также в работе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края – еще девять проблемных объектов, включая ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», ЖК «Life!» и ЖК «Одиссей» – дома в стадии активного строительства.
Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья организовал работу по завершению строительства 17-ти этажного жилого дома по улице Сахалинская и 17-ти этажного жилого дома со встроенными офисными помещениями в 5 микрорайоне по улице Лазо 15/1 в Артемовском городском округе. Квартиры в этих домах ждут более 100 семей дольщиков.
«На Сахалинской ведется монтаж систем ливневой канализации, бурят отверстия под коммуникации. Также осуществляется подбор поставщиков и субподрядчиков. На улице Лазо ведутся подготовительные работы», – пояснили сотрудники отдела капитального строительства АО «Корпорация развития Приморского края», которые ведут контроль над строительством объектов.
Проблемными объектами эти дома фонд признал 25 марта 2020 года. Подрядными организациями выбраны: по жилому дому на Сахалинской – ООО «Интелект-Инжиниринг», по дому на Лазо 15/1 – ООО «Хоттей». Договоры подписаны 17 апреля и 27 апреля соответственно. Средства на завершение строительства направлены из краевого бюджета.
«Компания, которая выбирается в результате конкурсной процедуры, несет ответственность за надлежащее выполнение строительных работ на объекте, учитывая все сложности, которые могут возникнуть из-за того, что объекты были “заброшены” застройщиками. Задача компании подрядчика – корректно оценить объем работ, выполнить его и успешно ввести дом в эксплуатацию», – обозначила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.
Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края». На данный момент корпорация курирует работу по завершению строительства 18 долгостроев в Приморье, включая семь домов, проблема которых будет решаться за счет средств из федерального бюджета. Пять домов уже были введены в эксплуатацию в 2019 году. Более 500 семей дольщиков восстановлены в своих правах.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Еще два дома для дольщиков начали достраивать в Приморье
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- В Приморье на трассе Артем – Находка уложили более 1200 тонн асфальта
- Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
- Ремонт дорог по нацпроекту "БКАД" начался еще в двух муниципалитетах Приморья
- Стройка уходит на карантин
- Начался ремонт аварийного моста в Шкотовском районе Приморья
- Сразу три детских сада возводят во Владивостоке
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- В Приморье построят шесть мостов
Новости раздела
- Еще два дома для дольщиков начали достраивать в Приморье
- "Дальзавод" будет сам строить судовую мебель
- Защитный навес над портом "Терминал Астафьева" будут монтировать приморские специалисты
- Ремонт дорог в городе набирает темпы
- "Если всё плохо - объявляйте ЧС!"
- Сайт знакомств "Мамба" поможет WWF сохранить дальневосточных аистов
- Обладатели итальянских рецептов строят крафтовую сыроварню в Приморье
- В Приморье резидент свободного порта Владивосток начал посевную кампанию
- "Ростелеком" в Приморском крае объявляет акцию "Видеокамера за 2990"
- Мэрия Владивостока спасет наружную рекламу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Уссурийске продают уникальный дом в центре города
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
- В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
- Рассказы о Корейско-Российском Саммите
- Хабаровск переходит на усиленный масочный режим
- В Хабаровском крае не будут спешить с электронными пропусками
- Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе