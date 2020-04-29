Еще два дома для дольщиков начали достраивать в Приморье

Требуемый срок для завершения строительно-монтажных работ по обоим домам – не менее 8 месяцев. Работы на площадках уже начались

Заключены договоры подряда на завершение строительства двух долгостроев в Артеме. Также в работе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края – еще девять проблемных объектов, включая ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», ЖК «Life!» и ЖК «Одиссей» – дома в стадии активного строительства.

Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья организовал работу по завершению строительства 17-ти этажного жилого дома по улице Сахалинская и 17-ти этажного жилого дома со встроенными офисными помещениями в 5 микрорайоне по улице Лазо 15/1 в Артемовском городском округе. Квартиры в этих домах ждут более 100 семей дольщиков.

«На Сахалинской ведется монтаж систем ливневой канализации, бурят отверстия под коммуникации. Также осуществляется подбор поставщиков и субподрядчиков. На улице Лазо ведутся подготовительные работы», – пояснили сотрудники отдела капитального строительства АО «Корпорация развития Приморского края», которые ведут контроль над строительством объектов.

Проблемными объектами эти дома фонд признал 25 марта 2020 года. Подрядными организациями выбраны: по жилому дому на Сахалинской – ООО «Интелект-Инжиниринг», по дому на Лазо 15/1 – ООО «Хоттей». Договоры подписаны 17 апреля и 27 апреля соответственно. Средства на завершение строительства направлены из краевого бюджета.

«Компания, которая выбирается в результате конкурсной процедуры, несет ответственность за надлежащее выполнение строительных работ на объекте, учитывая все сложности, которые могут возникнуть из-за того, что объекты были “заброшены” застройщиками. Задача компании подрядчика – корректно оценить объем работ, выполнить его и успешно ввести дом в эксплуатацию», – обозначила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края». На данный момент корпорация курирует работу по завершению строительства 18 долгостроев в Приморье, включая семь домов, проблема которых будет решаться за счет средств из федерального бюджета. Пять домов уже были введены в эксплуатацию в 2019 году. Более 500 семей дольщиков восстановлены в своих правах.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)