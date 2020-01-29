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Во Владивостоке аренда комнат колеблется от 21500 руб. до 4000 рублей
Дальневосточная столица оказалась непривлекательной для расширения рынка арендного жилья
Очередное исследование федерального портала «Мир квартир» по аренде комнат по 70 крупным городам России показало, что средняя комната может приносить по 10% доходности и может окупиться за 10 лет. Но Владивосток в этом отношении показывает для инвесторов наихудший результат по доходности – 5,4% годовых и по сроку окупаемости – 19 лет. Основные причины этому: довольно высокая средняя цена средней комнаты, предлагаемой в аренду – 1 880 000 рублей и умеренная ставка средней арендной платы – 8 467 рублей в месяц.
Аналитики отметили, что наибольшую из исследованных городов доходность показали комнаты, сдаваемые в Ульяновске (13,8% годовых), в Кирове (13,5%) и в Череповце (13,4%), где они окупаются всего за 7 лет.
По другим дальневосточным городам наилучшими показателями отличился Хабаровск, в котором доходность от аренды комнаты и окупаемость оказались в два раза лучше, чем во Владивостоке – соответственно 10,9% и 9 лет. Менее выгодны Улан-Удэ – 9,3% и 11 лет, и Якутск – 8% и 13 лет.
Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО отметил, что, приобретая жилье в надежде на доходы от его аренды, стоит предварительно делать расчеты, и выяснять, за сколько можно его сдать. Особое внимание он обратил на то, что расчеты аналитиков портала были теоретическими и не учитывали простои комнаты без жильца, расходы на ремонт и налоги. Все эти суммы он советует вычитать из доходной части, чтобы получать «чистые» показатели доходности и окупаемости.
Однако надо отметить, что рынок аренды комнат Владивостока не столь однозначен, как его оценили столичные эксперты. Например, комната площадью 6 кв. метров в центре города в ЖК «Серая лошадь» на ул. Алеутской за 18 500 рублей в месяц, конечно, намного доходней и окупаемей, чем комната 27 кв. метров в этом же самом комплексе, но за 21 500 рублей. На сегодня эти предложения самые дорогие. А самой дешевой предлагаемой в аренду является комната за 4 000 рублей в районе БАМа, но только для девушки. По разным районам города также выставлены объявления на комнаты площадью по 8-12 кв. метров за 5 000 рублей в месяц.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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