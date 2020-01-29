Поля Приморья будут отслеживать из космоса

Местным аграриям пока на словах обещана всемерная поддержка со стороны страховщиков

Страхование сельскохозяйственных рисков в Приморском крае после провалов последних лет в этом году выходит на новый уровень. В конце прошлого года впервые был подписан департаментом сельского хозяйства и Национальным союзом агростраховщиков (НСА) важный документ - Соглашение о взаимном сотрудничестве и помощи, который внесет существенные коррективы в сложившуюся практику сельхозстрахования в крае.

Этому событию предшествовали несколько тяжелых для приморских фермеров лет, когда стихийные бедствия практически каждый полевой сезон приносили большие потери на полях. По данным НСА, за последние 7 лет в Приморье 6 раз вводился режим ЧС. Только в прошлом году ущерб от подтопления составил 376,9 млн рублей, потери также понесли 26 лизингополучателей.

Конечно, эти убытки в той или иной мере компенсировало государство, спасая тем самым хозяйства от разорения. Но при этом наиболее распространенный в мировой практике способ защиты от подобных катаклизмов - страхование – был слабо задействован в силу того, что сама практика страхования этих рисков именно в эти годы переживала определенные трансформации.

Новые правила – новые возможности

- В 2017 году, когда господдержка страхования сельхозрисков была включена в так называемую единую субсидию, мы практически потеряли систему агрострахования, - рассказал на встрече с приморскими сельхозпроизводителями представить НСА Юрий ЕСИКОВ. - Объем застрахованных площадей по сравнению с 2014 годом упал в 14 раз. После этого было принято решение, что систему агрострахования нужно восстанавливать. Были приняты поправки в закон, со стороны Минсельхоза РФ усилился контроль за агрострахованием в регионах. И по итогам 2019 года уровень агрострахования по отношению к 2018 году увеличился в 4 раза. И если рост застрахованных площадей вырос в 4 раза, то собранных премий - всего в 2 раза. Это произошло потому, что программы страхования стали намного дешевле.

Среди принятых поправок - отмена порога утраты. Как известно, до этой поправки страховые компании не рассматривали риск, если снижение урожайности на застрахованном поле составило менее 20%. Теперь этот порог обнулен. «Страховые компании должны рассматривать ваши обращения, даже если произошло снижение урожайности на 1 центнер», пояснили специалисты НСА фермерам, прибывшим на встречу в Центр агробиотехнологий им. А.К. Чайки в поселке Тимирязевском под Уссурийском.

Соответственно был расширен диапазон франшиз, он теперь в пределах 10 - 50%. Чем выше франшиза, тем меньше страховая премия. Правда, размер страховой выплаты также будет значительно ниже. Например, если франшиза составляет 50% от стоимости, то страховая премия снижается более чем в 4 раза. И страховая выплата тоже снижается - в 2,5 раза. Соответственно расширена была также и страховая сумма – в рамках от 100 до 70%. Эти меры, собственно, и позволили снизить стоимость страхования.

Еще одно важное для приморских фермеров изменение в страховании с господдержкой произошло в самом перечне рисков. Этот перечень расширился за счет того, что в него были внесены дополнительно риски, касающиеся переувлажнения почвы. О том, что в Приморье особые природные условия, которые необходимо учитывать при формировании предложения для страхователей, наши сельхозпроизводители говорят уже много лет. По словам специалистов НСА, на этот раз эти обстоятельства учтены. Если раньше растениеводческие хозяйства должны были страховать все перечисленные риски одним пакетом, то теперь они разбиты на группы. И застраховать можно как отдельные риски, так и группы рисков.

Среди других изменений в этой практике были названы меры, связанные с погектарной поддержкой хозяйств. Аграрии, которые страховали свои риски, в прошлом году получали на 15% больше средств поддержки, чем те, которые не покупали страховки. В то же время, в случае, если поля не страховались, то помощь в чрезвычайной ситуации рассматривалась только отдельным решением правительства. Как раз Приморский край и попал в число тех четырех дальневосточных регионов, в отношении которых были приняты отдельные решения. Но практика такова, что в подобных случаях, если нет страховки, может быть применен понижающий коэффициент для расчета суммы выплат.

Важное нововведение в практике страхования этих рисков - космический мониторинг, который теперь используют для оценки состояния культур. Раньше для осмотров посевов привлекались эксперты, проводилось за сезон, как минимум, три осмотра. Но эксперты – это люди, которым свойственно ошибаться, и даже более того – действовать в своих интересах. Космический мониторинг исключает человеческий фактор, обеспечивается прозрачность процесса андеррайтинга и урегулирования убытков при наступлении страхового события.

А выплаты где?

Собственно, сама встреча представителей страхового сообщества, администрации края и фермеров была рассчитана не только на ознакомление собравшихся с этими нововведениями, но и на то, что в состоявшемся диалоге при подписании важного документа будут выслушаны предложения и замечания всех заинтересованных сторон. Но из трех страховых компаний, страхующих сельхозриски на территории Приморского края – «РСХБ Страхование», «Согласие» и ВСК - присутствовала на мероприятии только последняя. А вопросы сельхозпроизводителей касались в первую очередь неполученных страховых выплат.

Например, от компании «Стерх», у которой отозвана лицензия. Застраховавший свои поля в этой компании глава КФХ Валерий ТРУБИЦЫН так и не смог получить никаких выплат по убыткам от стихии. И, кстати, судя по реакции зала, в такой ситуации оказался далеко не один он. Стоит отметить, что обратившемуся фермеру было предложено предоставить по этому случаю документы в НСА. Еще в 2014 году было принято решение о создании на базе объединения страховщиков так называемого компенсационного фонда, который может быть задействован в выплатах по возникшим убыткам страхователей в случае, если страховая компания, продавшая страховку, по тем или иным причинам ушла с рынка. Именно это и произошло с компанией «Стерх». Теперь сам страховой случай и заявленные убытки этого фермера будут рассматриваться в НСА.

Больная тема

Еще один вопрос, который предложили обсудить сами фермеры, это случаи отказа в заключении договоров страхования. «Наш район вообще не хотели страховать», - сказал фермер из Дальнереченского района.

- Тут очередь не стоит из страховых компаний, - заметил директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ, – у них нет особого интереса к страхованию этих рисков. Только с помощью правительства, Минсельхоза и НСА мы можем решать эти вопросы. Потому что тема очень больная. У нас тут и наводнения, и эпизоотии бывают, те же ящур, АЧС, птичий грипп. В соседнем Китае обуздать это не могут потому, что у них там сконцентрировано производство. И прогноз там простой – 120 млн свиней в ближайшие 2 года погибнет от АЧС.

В этой связи стоит отметить, что в прошлом году самая большая страховая выплата была произведена в Приморском крае по случаю убытков, нанесенных сельхозпроизводителям ящуром. Как уже сообщалось, несколько десятков тысяч голов свиней было уничтожено на свинокомплексах компании «Мерси Трейд», и порядка 500 голов - компании «Русагро». В итоге, по сумме выплат (570 млн рублей) по итогам прошлого года Приморский край оказался на первом месте в списке регионов страны.

- У нас 200 страховых компаний, которые лицензированы как страховщики, и только 15-16 из них решаются работать в этом направлении, с этими рисками, - пояснили ситуацию представители НСА. – Мы, Союз агростраховщиков, будем брать каждый договор на особый контроль. Все ваши обращения и т.д. будем мониторить. Приморский край станет десятым регионом, где мы будим совместно с органами управления АПК осуществлять нашу деятельность. Все страховые компании – члены НСА работают по единым правилам страхования, у всех единый стандарт – как заключать договор, как действовать, считать выплаты и выплачивать. Это все прописано в правилах страхования и согласовано с Минсельхозом, Минфином и Банком России.

Не обошли вниманием и такой важный для сельхозпроизводителей вопрос, как страхование отдельных участков полей. «В этом году у нас поля находятся на расстоянии 86 км одно от другого. Мы хотели одно поле застраховать, а два других, отдаленных, не страховать. Нам отказали в страховании по причине того, что необходимо страховать все три поля» - сказал в своем выступлении представитель старообрядческого сельскохозяйственного кооператива «Русское поле». Впрочем, ответ на это выступление был ожидаем, поскольку эти вопросы регулируются законом, а само требование страховать поля полностью обязательно не только в нашей стране. Это мировая практика страхования сельхозрисков.

ВАЖНО

Среди прочих вопросов, которые поднимают сельхозпроизводители, есть и проблемы с выплатами в случае нарушения технологий, и порядок получения субсидий на одну корову, и некоторые другие. Вновь говорят о неучтенных гектарах обрабатываемой земли, на которой работают теневые китайские арендаторы. По данным департамента сельского хозяйства, наиболее сложная ситуация в Спасском районе. В этой связи на страхование возлагаются определенные надежды в повышении прозрачности землепользования в крае в целом.

На фото: Приморские аграрии скрещивают пальцы...

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



