Цены чиновников не послушались

Приморские молодые семьи, получая льготные кредиты на новые квартиры, столкнулись с переписанными прайсами

Сказочной помощью государства дальневосточникам, которые решают свою жилищную проблему, должна была стать ипотека под 2% годовых. Первые обещания этой социальной акции появились еще летом прошлого года, а 9 декабря соответствующее постановление дало старт программе «Дальневосточная ипотека» для молодых семей, в том числе неполных с ребенком, и для участников программы «Дальневосточный гектар». Уже 10 декабря во Владивостоке первые три молодые семьи получили сертификаты на кредиты.

Тогда первый замглавы Минвостокразвития Сергей ТЫРЦЕВ отметил, что дешевая для граждан ипотека резко увеличит спрос и позволит застройщикам увеличить строительство нового жилья, но при этом министерство предпримет все возможные усилия, чтобы цены на него остались разумными. Однако цены чиновника не послушались, и вообще первые итоги выполнения программы «Дальневосточная ипотека» пугают, что новое благо обернется классикой незабвенного бывшего премьера: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Спрос очнулся от спячки

Серьезной проблемой для застройщиков и банкиров, которые начали себя связывать со стройкой эскроу-счетами и проектным финансированием, в последнее время был падающий спрос на жилье. Строящиеся квартиры все сложнее продавались из-за низкой платежеспособности населения, ставки ипотечных кредитов стали снижаться на фоне жесткой банковской конкуренции и уменьшающейся активности заемщиков. И тут надо отдать должное программе «Дальневосточная ипотека», которая взбодрила рынок нового жилья Дальнего Востока.

В середине января оператор программы, Банк ДОМ.РФ, сообщил, что на 16 января им было получено около 1,7 тыс. заявок на ипотечные кредиты под 2% годовых на сумму 6,7 млрд рублей. Из них больше половины, 867 заявок, поступило от жителей Приморья. Всего на тот момент банком было одобрено 480 кредитов на сумму 1,9 млрд рублей, заключено 123 кредитных договора на 438 млн рублей.

Хорошо это или плохо?

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила ЛИТВИНОВ говорил о том, что принципиально с потенциальными заемщиками банк начал работать еще в сентябре, был сделан задел, и принципиально нет проблем оформить человеку 2-процентный кредит всего за один день, если он обратился с полным пакетом документов.

Теперь можно понять, что проблемы есть. Если через 45 дней одобрено и получено кредитов меньше половины от принятых заявок, то программа буксует. Есть данные, что около половины приморцев, обратившихся в банки за 2-процентным кредитом, получают отказы.

Гендиректор компании ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ полагает, что оператор программы взял на себя непосильную ношу и просто физически не справляется с потоком заемщиков. По его мнению, многим из них в кредите, вероятно, отказывают необоснованно. Единственной убедительной причиной отказать претенденту на кредит, если он отвечает основным условиям его предоставления, может быть лишь плохая кредитная история обратившегося.

Сбербанк сообщил, что за «дальневосточной ипотекой» с начала осуществления программы к середине января обратились более 3 тыс. дальневосточников с заявками по кредитам на 9 млрд рублей. Надо заметить, что этот банк к 2% ипотеке прилагает еще 1% страховки, и в год на 6-миллионный кредит необходимо вносить 152 040 рублей страховых. Если заемщиком нарушаются условия кредитования, то ставка по этому кредиту может быть повышена.

К работе по программе «Дальневосточная ипотека» в Приморье подключились и начинают работать и местные банки - Дальневосточный банк, Примсоцбанк, банк «Приморье».

Гектар не в помощь

Не совсем понятна ситуация с участниками программы «Дальневосточный гектар». Известно, что кредит можно взять в размере 6 млн рублей и на 20 лет. Это может сделать любой житель страны, который получил свой законный гектар с целью построить на нем дом. Как известно из опросов, из более 17 тыс. уже получивших землю около 40% заявляли, что обязательно будут строить дом. Но в статистике первых итогов «гектарщиков» почему-то не оказалось.

В Банке Дом.РФ пояснили, что взять льготную ипотеку участнику программу «дальневосточный гектар» возможно. Но есть нюансы. «Я должен доказать, что, как «наемник», работаю на последнем своем месте работы не менее 3 месяцев, а не бездельничаю на своем гектаре. Я также могу представиться предпринимателем, но надо доказать, что два последних года я отработал безубыточно. Вообще, у меня должно быть не менее 15 тыс. рублей месячного дохода. Я должен быть моложе 65 лет, до коих кредит должен как-то погаситься. Я обязательно должен определить в залог банку свою квартиру или апартаменты. При этом моя супруга не имеет никакого права получить аналогичный кредит на ее дальневосточный гектар, но банк сможет выдать нам обоим кредиты на строительство своих избушек, если мы разведемся… Взять от меня в залог возвратности кредита сам «дальневосточный гектар» банк отказался, хотя «гектарщикам» уже было заявлено, что они могут оформлять выданные им участки в свою собственность досрочно, не дожидаясь прошествия пяти лет, которые ранее давались как «кандидатские» для доказательства освоения участка и, соответственно, – для обоснованного перехода в собственность», - говорит один из участников программы.

Цены уже пошли на взлет

С ипотекой или без можно купить ровно столько квадратов жилья, на сколько хватит денег. Это аксиома. Есть в российской действительности такой парадокс рынка нового жилья, как «рыночные цены», устанавливаемые государством. Так вот, Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2020 года…» эти «средние рыночные цены для России в целом на этот период были определены в размере 46 013 рублей, а для Приморья – 63 870 рублей. То есть, на сумму кредита в 6 млн рублей по этой среднерыночной цене приморец может купить примерно 94 кв. метра жилья. Плюс еще 20% своих денег и 18,6 дополнительных метров.

Но, когда реальные цены рынка значительно выше, то в итоге приходится довольствоваться квартирой меньшей площади.

Сотрудник регионального строительного портала «Башни 111» сказал, что во Владивостоке самое доступное предложение под двухпроцентную ипотеку – это квартиры в ЖК «Эко Квартал» по 65 тыс. рублей за 1 кв. метр. Квартира площадью около 80 квадратных метров – около 4,6-4,7 млн рублей. Сдача комплекса предполагается в 2022 году. Но заветное жилье можно обрести и быстрее. По крайней мере, есть около 20 объектов, по которым застройщики заявили о том, что они продают жилье под новую программу.

В компании ООО «Ренесанс Актив» сказали, что квартиры в их новом комплексе в районе «Зари» можно купить по 113–127 тыс. рублей за «квадрат». Двухкомнатная квартира площадью 59 кв. метров обойдется в около 6,7 млн рублей. При этом свободными сейчас остались помещения только на последних этажах – 23-25-м. Без отделки и внутренних перегородок. Под ипотеку под 2% подходят.

ООО «Восточный луч» в домах, строящихся в микрорайоне Снеговая падь «Д» под программу «Дальневосточная ипотека» предлагает примерно такую же по площади квартиру в 60 кв. метров за 5 млн 240 тыс. рублей, площадью 32 кв. метра – за 3 млн рублей. Тоже без отделки.

С отделкой можно купить квартиру в ЖК «Изумрудный» на Второй Речке. При этом квартира в 58 кв. метров обойдется в 6,4 млн рублей, а вот 62 кв. метра – уже 8,5 млн. Предлагаются квартиры и по 40 «квадратов», и студии поменьше под кредиты в 2% годовых от Сбербанка, Банка ДОМ.РФ и ВТБ.

Новая двушка в строящемся жилом доме компании «Жилкапинвест» площадью 52 кв. метра в 71 микрорайоне предлагается за 6 млн рублей – примерно по 114 тыс. рублей за «квадрат». Но есть квартиры и по 84 тыс. рублей за «квадрат», и по 92 тыс. Это, естественно, без отделки. ООО Специализированный застройщик «Дом на Бульваре» предлагает в том же районе и тоже без отделки квартиру в новой строящейся 25-этажке по 69 тыс. рублей за «квадрат». Группа компаний «Эскадра» продает студии в строящемся ЖК «Atmosfera» площадью 25 кв. метров за 2 млн 570 тыс. рублей, то есть примерно по 102,8 тыс. рублбей за «квадрат». Плюс, 282 тыс. рублей с квартиры надо будет доплатить за «белую отделку».

Вопрос, конечно, риторический – стоит ли брать ипотеку под 2% для покупки «гостинки» нового типа, если второй раз под более просторную квартиру получить подобный кредит будет нельзя.

Сергей Косиков отметил, что повысившийся вследствие программы «Дальневосточная ипотека» спрос на новое жилье во Владивостоке ускорил рост цен на него настолько, что теперь за месяц прайс меняется примерно как за полгода. И предположил, что по итогам первого квартала новое жилье в дальневосточной столице может подорожать примерно на 10%.

ВАЖНО

У «дальневосточной ипотеки» есть один интересный момент. Если заявитель собирается получить именно 6 млн рублей на 20 лет, то его ежемесячный платеж должен составлять около 30 тыс. рублей, а необходимый доход за этот же период – около 43 тыс. Вероятно, этот нюанс сегодня серьезно влияет и на то, что заемщики из числа молодых семей берут сумму кредита не «под потолок», а в среднем в размере 3,6 млн рублей. Вносить где-то по 18 тыс. рублей как-то реальней и надежней, чтобы не оказаться в долгах и оставленный банку залог не ушел бы с молотка.

На фото: Для застройщиков и банкиров двухпроцентная ипотека стала подарком судьбы.

Фото из архива

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



