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Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"

28 Ноября 2019, 16:42 | Приморье
С 29 ноября социальную банковскую карту «Приморец» начнут выдавать во всех отделениях Почта Банка в Приморском крае. Она предназначена для льготных категорий граждан и позволяет получать скидки при покупках в торговых сетях, магазинах, аптеках.
 
Карта «Приморец» объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты, позволяющей ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, получать пенсионные и социальные выплаты, скидки при покупке товаров и услуг у партнеров программы. Среди них – торговые сети «Фреш 25», «Реми», «Зеленый остров», «Помощник», «Белый кролик», «База Восход», «Клиника доктора Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум», фитнес-студия «Фитхэлс» и другие. Полный перечень – на официальной странице проекта.
 
Карта выпускается на базе платежной системы «Мир» к сберегательному счету и обслуживается бесплатно. Клиент может получать на нее пенсию, заработную плату, стипендию, любую социальную выплату, а также использовать ее как обычную дебетовую карту. При этом у него есть ряд преимуществ. К примеру, при перечислении пенсии на карту «Приморец» он будет получать кэшбек в размере 3% при оплате покупок в аптеках и на заправках, а также при приобретении железнодорожных билетов. Кроме того, предусмотрены скидки на лекарства до 70% на портале «Мое здоровье».
 
Карту «Приморец» можно моментально получить в одной из 63 точек обслуживания Почта Банка в Приморском крае. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для тех граждан, кто испытывает трудности с передвижением, банк организует доставку карт на дом.
 
Как уточнили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, обращения на получение карты «Приморец» в настоящее время принимают три банка: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, однако, как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка.
 
Отметим, более подробную информацию о проекте можно получить на специальной странице. Здесь же расположена интерактивная карта партнеров, где можно посмотреть местонахождение всех компаний, предлагающих скидки и приятные бонусы владельцам карты «Приморец».
 
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
 
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Теги: приморец  карта 



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