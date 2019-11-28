Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"
28 Ноября 2019, 16:42 | Приморье
С 29 ноября социальную банковскую карту «Приморец» начнут выдавать во всех отделениях Почта Банка в Приморском крае. Она предназначена для льготных категорий граждан и позволяет получать скидки при покупках в торговых сетях, магазинах, аптеках.
Карта «Приморец» объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты, позволяющей ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, получать пенсионные и социальные выплаты, скидки при покупке товаров и услуг у партнеров программы. Среди них – торговые сети «Фреш 25», «Реми», «Зеленый остров», «Помощник», «Белый кролик», «База Восход», «Клиника доктора Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум», фитнес-студия «Фитхэлс» и другие. Полный перечень – на официальной странице проекта.
Карта выпускается на базе платежной системы «Мир» к сберегательному счету и обслуживается бесплатно. Клиент может получать на нее пенсию, заработную плату, стипендию, любую социальную выплату, а также использовать ее как обычную дебетовую карту. При этом у него есть ряд преимуществ. К примеру, при перечислении пенсии на карту «Приморец» он будет получать кэшбек в размере 3% при оплате покупок в аптеках и на заправках, а также при приобретении железнодорожных билетов. Кроме того, предусмотрены скидки на лекарства до 70% на портале «Мое здоровье».
Карту «Приморец» можно моментально получить в одной из 63 точек обслуживания Почта Банка в Приморском крае. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для тех граждан, кто испытывает трудности с передвижением, банк организует доставку карт на дом.
Как уточнили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, обращения на получение карты «Приморец» в настоящее время принимают три банка: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, однако, как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка.
Отметим, более подробную информацию о проекте можно получить на специальной странице. Здесь же расположена интерактивная карта партнеров, где можно посмотреть местонахождение всех компаний, предлагающих скидки и приятные бонусы владельцам карты «Приморец».
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
- Какой центр, такая и столица
- Приморские свиньи ждут визы в Поднебесную
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- "Почте России" придадут ускорение
- Вложения в облигации как альтернатива депозиту
- Землю в Свободном порту Владивосток будут раздавать по конкурсу
Новости раздела
- Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг
- Sika пришла на Дальний Восток
- Сахалин взял приморскую базу
- Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei
- Оптимизация без оптимизма
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Какой центр, такая и столица
Loading...