Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке
28 Ноября 2019, 15:38 | Владивосток
Банк ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке основам предпринимательства по программе «Курс малого бизнеса», разработанной банком и Высшей школой экономики
На протяжении четырех дней под руководством федеральных и региональных экспертов 33 участницы проверяли свои бизнес-идеи, составляли финансовые модели и бизнес-планы, готовили презентации для потенциальных инвесторов.
В рамках «Курса малого бизнеса» во Владивостоке слушательницам рассказали о программах государственной поддержки для предпринимателей. Также они встретились с женщинами-предпринимательницами Приморского края, которые поделились историями своего успеха.
В последний день обучения прошла презентация собственных бизнес-проектов в рамках финального этапа обучающего курса. Особое внимание привлекли проекты экофермы по производству натуральной молочной продукции, выездной клининговой службы для гостиниц и хостелов, а также проект по дополнительному спортивному образованию для детей.
Специальным гостем мероприятия стал врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков. «У начинающих бизнесменов от появления идеи собственного бизнеса и до решения его организовать возникает множество самых разных вопросов. Не получив ответы на них, они могут отказаться от своего дела, не решиться. Сегодня они получили знания, необходимые для старта, для первого шага. Уверен, личный опыт, который постарались передать опытные предприниматели, будет максимально полезен», — отметил он.
«Нашей целью было помочь женам военнослужащих, научить их основам предпринимательства, рассказать, как строить бизнес-модель от поиска идеи до создания финансового отчета, чтобы в результате они смогли реализовать свою мечту и открыли собственное дело», – говорит Елена Колякина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса офиса «Владивостокский» банка ПСБ.
«В реализации любого бизнес-проекта есть свои секреты, которые открываются не сразу, а на курсе малого бизнеса ценную информацию слушатели получали из первых рук. Девушкам рассказали, на чем можно сэкономить на старте. Например, рассмотрели идею создания клининговой компании, бизнес-модель которой изначально не предполагает больших вложений. Эксперты предложили работать без офиса, удаленно, обойтись небольшим складским помещением, привлекать сотрудников не на целый рабочий день, что позволит минимизировать затраты», – рассказывает Елена Демиденко, директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» и одна из тренеров курса.
«Мы давно рассматриваем предпринимательство не просто как микс предприимчивости и компетенций, но и как часть культуры современного человека. Предпринимать — значит делать, создавать что-то новое, развивать существующее, и для этого нужно видеть возможности, делать осознанный выбор, уметь эти возможности реализовывать и ответственно относиться к своему делу. Все это — составляющие предпринимательской культуры, развитие которой Университет поддерживает среди своих студентов и преподавателей и при любой возможности делится со страной», — комментирует Татьяна Строганова, заместитель заведующего Кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.
Специальная программа подготовлена ПСБ и НИУ «Высшая школа экономики», является приоритетной и финансируется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуется при поддержке Главного Военно-Политического Управления Министерства обороны РФ.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке
- Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском
- На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" прошло важную проверку
- Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли
- На острове Русском высадился первый олигарх
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
Новости раздела
- ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке
- Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском
- Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Приморских предпринимателей научат соблюдать финансовый баланс
- Логистические решения для интернет-торговли обсудят на форуме "Мой бизнес" во Владивостоке
- На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь
- Гендиректором одной из крупнейших российских компаний стал выходец из Приморья
- Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента
- ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Какой центр, такая и столица
Loading...