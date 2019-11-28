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Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"

28 Ноября 2019, 14:50 | Приморье
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 18-го регионального конкурса «Торговая марка года-2019»
 
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
 
Профессиональное жюри — эксперты в области маркетинга и PR — оценят успешность Вашей маркетинговой стратегии, направленной на продвижение марки, а также лояльность потребителей к Вашему бизнесу.
 
Номинации конкурса:
 
1. Сила бренда
 
2. «Народная марка»
 
3. Инновационный бренд
 
4. Экологичная марка
 
5. Товар года
 
6. Семейное предприятие
 
Преимущества участия в конкурсе:
 
- Победитель получает право размещать на своих товарах и упаковках знак “Торговая марка года”: данный знак имеет юридическую силу и может быть использован в рекламных целях.
 
- Активное продвижение в Дальневосточных СМИ: ежегодно вручение проходит под пристальным вниманием средств массовой информации. Участие в конкурсе — прекрасный повод прессе рассказать (или напомнить) о Вашем бизнесе потребителю.
 
- Подтверждение статусности и масштабности бизнеса. Победа в любой категории упрочит Ваше положение на конкурентном рынке.
 
- Нетворкинг высшего уровня: на награждении конкурса присутствуют предприниматели различных бизнес-направлений, поэтому во время праздничного фуршета Вы сможете познакомиться в неформальной обстановке с новыми потенциальными партнерами и инвесторами.
 
Победителями прошлых лет стали: “Владхлеб” (номинация “популярный бренд”), “Доброфлот” (номинация “сила бренда”), “Ратимир” (номинация “региональный бренд”) и другие крупные компании Дальневосточного Федерального Округа.
 
Конкурс традиционно поддерживают рейтинговые СМИ Дальнего Востока.
 
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Теги: торговая марка  конкурс 



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