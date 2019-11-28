Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"
28 Ноября 2019, 14:50 | Приморье
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 18-го регионального конкурса «Торговая марка года-2019»
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Профессиональное жюри — эксперты в области маркетинга и PR — оценят успешность Вашей маркетинговой стратегии, направленной на продвижение марки, а также лояльность потребителей к Вашему бизнесу.
Номинации конкурса:
1. Сила бренда
2. «Народная марка»
3. Инновационный бренд
4. Экологичная марка
5. Товар года
6. Семейное предприятие
Преимущества участия в конкурсе:
- Победитель получает право размещать на своих товарах и упаковках знак “Торговая марка года”: данный знак имеет юридическую силу и может быть использован в рекламных целях.
- Активное продвижение в Дальневосточных СМИ: ежегодно вручение проходит под пристальным вниманием средств массовой информации. Участие в конкурсе — прекрасный повод прессе рассказать (или напомнить) о Вашем бизнесе потребителю.
- Подтверждение статусности и масштабности бизнеса. Победа в любой категории упрочит Ваше положение на конкурентном рынке.
- Нетворкинг высшего уровня: на награждении конкурса присутствуют предприниматели различных бизнес-направлений, поэтому во время праздничного фуршета Вы сможете познакомиться в неформальной обстановке с новыми потенциальными партнерами и инвесторами.
Победителями прошлых лет стали: “Владхлеб” (номинация “популярный бренд”), “Доброфлот” (номинация “сила бренда”), “Ратимир” (номинация “региональный бренд”) и другие крупные компании Дальневосточного Федерального Округа.
Конкурс традиционно поддерживают рейтинговые СМИ Дальнего Востока.
Автор:
Теги: торговая марка конкурс
Новости партнеров
Новости тематики
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"
- Главную городскую ёлку монтируют во Владивостоке
- Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты
- Владивосток представят в московском метро
- Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
- Все для победы
- Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
- Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
- Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова
Новости раздела
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг
- Sika пришла на Дальний Восток
- Сахалин взял приморскую базу
- Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei
- Оптимизация без оптимизма
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Какой центр, такая и столица
Loading...