Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 18-го регионального конкурса «Торговая марка года-2019»

Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.

Профессиональное жюри — эксперты в области маркетинга и PR — оценят успешность Вашей маркетинговой стратегии, направленной на продвижение марки, а также лояльность потребителей к Вашему бизнесу.

Номинации конкурса:

1. Сила бренда

2. «Народная марка»

3. Инновационный бренд

4. Экологичная марка

5. Товар года

6. Семейное предприятие

Преимущества участия в конкурсе:

- Победитель получает право размещать на своих товарах и упаковках знак “Торговая марка года”: данный знак имеет юридическую силу и может быть использован в рекламных целях.

- Активное продвижение в Дальневосточных СМИ: ежегодно вручение проходит под пристальным вниманием средств массовой информации. Участие в конкурсе — прекрасный повод прессе рассказать (или напомнить) о Вашем бизнесе потребителю.

- Подтверждение статусности и масштабности бизнеса. Победа в любой категории упрочит Ваше положение на конкурентном рынке.

- Нетворкинг высшего уровня: на награждении конкурса присутствуют предприниматели различных бизнес-направлений, поэтому во время праздничного фуршета Вы сможете познакомиться в неформальной обстановке с новыми потенциальными партнерами и инвесторами.

Победителями прошлых лет стали: “Владхлеб” (номинация “популярный бренд”), “Доброфлот” (номинация “сила бренда”), “Ратимир” (номинация “региональный бренд”) и другие крупные компании Дальневосточного Федерального Округа.

Конкурс традиционно поддерживают рейтинговые СМИ Дальнего Востока.