Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
Владельцы пылящих терминалов готовы ради сохранения бизнеса поделиться частью доходов
Владельцы угольных терминалов в Приморском крае отреагировали на претензии со стороны властей и контролирующих органов и стали в спешном порядке закупать оборудование для минимизации ущерба от выбросов пыли при перевалке «черного золота». При этом траты на модернизацию терминалов не сравнимы с миллиардами рублей прибыли, которые выкачиваются сегодня с каждой площадки в Находке.
На прошлой неделе «Мечел» объявил, что контролируемое им АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» планирует в 2021 году завершить работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки угля, сведя к минимуму использование портальных кранов при погрузке продукции в трюм судна.
Стрела в помощь
Специалисты порта уже приступили к проектированию размещения на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна. Мощность судопогрузочной машины составит до 3 тыс. тонн в час.
«Это замыкающая операция в процессе перемещения угля. Таким образом, с вводом в эксплуатацию данного оборудования порт завершит работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины планируется в 2021 году. Работы проводятся в рамках масштабного проекта технического перевооружения», - поясняют в «Мечеле».
Уточняется, что запуск в работу судопогрузочной машины позволит полностью исключить пыление угля в производственном процессе стивидорной компании.
«Порт нацелен на дальнейшее сохранение благоприятных экологических условий в поселке Посьет. Из девяти наилучших доступных технологий, которые могут применяться на угольных терминалах, нами реализовано семь. Еще две находятся в высокой степени готовности - это пылеподавление пеной и установка пылеветрозащитных экранов. С завершением их монтажа, а также с запуском судопогрузочной машины, мы сможем констатировать применение в порту Посьет всех рекомендованных государством НДТ (наилучшие доступные технологии – Прим. авт.), - сказал гендиректор «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ.
Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля» и «Эльгаугля». Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. В январе-сентябре 2019 года стивидор перевалил 4,4 млн тонн угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основной объем поставок на экспорт в январе-сентябре 2019 года составили коксующийся уголь и PCI (пылеугольное топливо) - 3,6 млн тонн.
Ограждения на четверть миллиарда
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (оператор терминала в порту Восточный, в основном переваливает уголь АО «СУЭК») проводит тендер на строительство ветро-пылезащитных ограждений угольных складов терминала стоимостью 276,5 млн рублей. Проектно-сметную документацию на строительство разработало ООО «Нео техимпекс». Согласно материалам закупки, работы необходимо завершить до 1 июля 2020 года.
Терминал СК «Малый порт» расположен в незамерзающей бухте Врангеля. Предприятие эксплуатирует три универсальных причала общей протяженностью 353 метра. По данным СУЭК, в 2018 году через терминал было отгружено 2,5 млн тонн угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СУЭК» принадлежит 49,9% капитала ООО Стивидорная компания «Малый порт», гендиректору ООО «Сухой порт» Григорию ГЛАДКИХ - 45%, кипрской «Фамелла инвестментс лимитед» - 5,1%. Выручка стивидорной компании в 2018 году составила 1,206 млрд рублей, чистая прибыль - 183 млн рублей.
Предложение, к которому следует прислушаться
На фоне запроса со стороны приморских портовиков японская корпорация Mitsui & Co., Ltd. в очередной раз заявила, что заинтересована в поставках в Приморский край пылезащитных систем и технологий, предотвращающих коррозию.
Глава ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» (российская «дочка» Mitsui) Хироси МЕГУРО на встрече с губернатором Олегом КОЖЕМЯКО сообщил, что японскую компанию интересует широкий спектр направлений - от ветроэнергетики до строительства свинокомплексов на территории Приморья и поставки пылезащитных сеток для угольных производств.
Губернатор Приморья, в свою очередь, гарантировал, что предложения Mitsui будут направлены компаниям, занимающимся перевалкой угля в местных портах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
- Какой центр, такая и столица
- Приморские свиньи ждут визы в Поднебесную
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- "Почте России" придадут ускорение
- Вложения в облигации как альтернатива депозиту
- Землю в Свободном порту Владивосток будут раздавать по конкурсу
- Заседание Оргкомитета ВЭФ-2020: Форум является инструментом развития Дальнего Востока
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
Новости раздела
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Во Владивостоке центральную площадь снегом не засыпят
- Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг
- Sika пришла на Дальний Восток
- Сахалин взял приморскую базу
- Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei
- Оптимизация без оптимизма
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
- Корпоративная бизнес-игра как инструмент для развития ННК
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты
- На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Впервые за 40 лет колымские золотопромышленники взяли планку по добыче золота выше 40 тонн
- Выход на край: Властям Владивостока "Артэтаж" не нужен
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"