"Востокцемент" выплатил 1,4 миллиарда по иску Генпрокуратуры

Холдинг «Востокцемент» изыскал 1,4 миллиарда рублей для выплаты штрафа по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ. Сумма уже поступила на счета казначейства Приморского края.

Одномоментный вывод такой суммы из финансовых потоков любого предприятия может привести к его полной остановке. Но руководство холдинга предприняло все усилия, чтобы выполнить требование и собрать нужную сумму. Для этого был оформлен кредит на 1,2 миллиарда рублей в банке «Санкт-Петербург». Помимо этого, было продано оборудование, не имеющее стратегического значения для производственного процесса, приостановлена реализация инвестпроектов и отменена модернизация ряда объектов.

Все эти меры, принятые руководством ГК «Востокцемент», позволили изыскать необходимую сумму, не остановив хозяйственной деятельности. Удалось сохранить рабочие места для 5000 дальневосточников, трудящихся на заводах, зарплаты остались на прежнем уровне. Холдинг продолжит выплачивать необходимые налоговые отчисления, все обязанности перед потребителями и партнёрами исполняются. «Востокцемент», помимо производственной функции, играет важнейшую социальную роль. Так, сразу три завода, входящие в состав цементного холдинга, являются градообразующими.

Сейчас «Востокцемент» – один из крупнейших холдингов Приморья - переживает непростые времена. В 2019 году суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на счета и имущество компании. Общественный резонанс позволил частично снять блокировку. Но это не отменило убытков предприятия - «Востокцемент» потерял 388 миллионов рублей за 2019 год. На непростую финансовую ситуацию наложились трудности, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Компании «Востокцемент» Генеральной прокуратурой был предъявлен иск в размере более чем 3 миллиарда рублей. В суде первой инстанции размер исковых требований был уменьшен до 1,4 миллиарда; несмотря на аргументированную позицию защиты о необоснованности претензий к предприятиям, основанную на законе и фактических обстоятельствах, исковые требования были удовлетворены. В начале октября суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. В соответствии с законом мы обязаны внести эту сумму в доход Российской Федерации.

Осознавая весь риск и понимая груз ответственности, мы предприняли все необходимые меры для возможной оплаты штрафа по иску и для того, чтобы не остановить работу заводов со всеми вытекающими из этого последствиями – невыплатой заработной платы, неисполнением обязательств перед государством и нашими потребителями.

Для того, чтобы не допустить остановки предприятий и выплатить иск, мы работали в рамках жесточайшей экономии, реализовали имущество, которое ранее не было арестовано в качестве обеспечительной меры по исковому заявлению и не задействовано в производственном процессе. Мы получили кредит в коммерческом банке, для чего потребовалось заложить все свои активы, и в полном объёме перечислили сумму иска в бюджет Российской Федерации.

«Востокцемент» является производственным холдингом, выплатив иск, мы были вынуждены приостановить все инвестиционные проекты. Это значит, что в течение нескольких лет на заводах не будет производиться должной модернизации, обновления производственно-технологической базы, масштабных ремонтных работ, только необходимые, поддерживающие оборудование в рабочем состоянии.

Сегодня наша основная задача – это сохранение рабочих мест и своевременная выплата заработной платы. Кроме того, вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия, у нас существуют обязанности по выплате налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды, а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и клиентами.

В условиях работы в период пандемии сложившаяся ситуация такова, что строительным организациям приходится не просто. И в этот тяжёлый период времени «Востокцемент» продолжает работать с потребителями честно и открыто. Чтобы выполнять все ранее взятые на себя обязательства пред нашими клиентами, и несмотря на необходимость выплаты иска, в 2020 году мы не увеличивали цены на нашу основную продукцию и продолжаем добросовестно и своевременно поставлять строительные материалы на стройки дальневосточного региона.

Мы готовимся к непростым временам и работе в режиме жёсткой экономии, на сегодняшний день все сотрудники сохранили свои рабочие места, заработная плата и налоги выплачиваются вовремя. Все взятые обязательства перед нашими партнёрами будут чётко выполняться», – прокомментировал РИА PrimaMedia генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев.

Напомним, изначально Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 миллиарда рублей с ГК «Востокцемент» в связи с делом экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Однако Советский районный суд уменьшил сумму до 1,4 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на несогласие с размером штрафа и с действиями генпрокуратуры, менеджмент ГК «Востокцемент» продолжает действовать в правовой плоскости и выполняет все предписания суда и прокуратуры. Холдинг, являясь крупным работодателем и налогоплательщиком, имеет большое социальное значение для всего Приморья. Руководство компании это осознаёт и прикладывает все усилия для того, чтобы предприятие функционировало и дальше. Так же и Игорь Пушкарёв, не признавая инкриминируемых ему обвинений, продолжает бороться сугубо в рамках закона.



Газета "Золотой Рог", Владивосток